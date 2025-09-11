Jesi, il Pergolesi cerca innamorati di tutte le età: domani le interviste

Jesi (Ancona), 11 settembre 2025 - Il Teatro Pergolesi lancia “Aaa cercasi innamorati”, un’iniziativa partecipativa che offre a persone di tutte le età l’opportunità di esprimere la propria visione su temi universali come l’amore, l’innamoramento, la seduzione e il romanticismo. L’iniziativa è collegata allo spettacolo “Le ombre di don Giovanni – Social opera”, in programma il 28 settembre 2025 alle 17 al Teatro Pergolesi di Jesi. Domani, dalle 16 alle 19, nelle sale Pergolesiane del Teatro Pergolesi, il pubblico sarà invitato a partecipare a brevi interviste per condividere idee e racconti personali che andranno a comporre il tessuto narrativo della Social Opera. L’iniziativa è aperta a persone di tutte le età. La durata delle interviste è di pochi minuti. In regalo ci sono due biglietti omaggio per assistere allo spettacolo del 28 settembre. Per informazioni e prenotazioni è attivo il numero: 393 815 6253.