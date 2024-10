Jesi, la forza delle donna in scena con Woman al Piccolo

Jesi (Ancona), 25 ottobre 2024 – La forza delle donne di tutto il mondo al Piccolo di Jesi stasera (ore 21.15) con il film “Woman”, nuovo appuntamento cinematografico del progetto “Pianeta Donna, ieri, oggi e domani”. Si tratta di un documentario che raccoglie ritratti di donne molto differenti da tutte le parti del mondo, dalla donna d’affari indonesiana, alla contadina del Togo, alla ragazza europea. Lo scopo principale è quello di mostrare la forza interiore e la capacità delle donne di cambiare il mondo, malgrado le innumerevoli difficoltà che devono affrontare. Duemila interviste raccolte in 50 paesi diversi per un affresco sulla donna prezioso e unico. In lingua originale con sottotitoli in italiano. “Pianeta Donna: ieri, oggi e domani”, progetto sostenuto dalla Regione Marche, è un percorso raccontato dal cinema che ci mostra l’universo femminile in tutte le sue realtà, sfumature, meraviglie, complessità, difficoltà, prospettive e trasformazioni. Un viaggio cinematografico che esplora l'universo femminile attraverso il tempo e la geografia, dal grande schermo alle sfide quotidiane. Il progetto Pianeta Donna è organizzato e promosso da Res Humanae, associazione di promozione sociale che gestisce il teatro "Il Piccolo" di Jesi.