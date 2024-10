Jesi, le giornate Fai d'Autunno svelano villa Ghislieri e palazzo Borgiani

Jesi (Ancona) 7 ottobre 2024 - Sabato e domenica tornano per la tredicesima edizione le Giornate Fai d’Autunno, uno dei più importanti e amati eventi di piazza dedicati al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese, organizzato dal Fondo per l’Ambiente Italiano Ets. Le Giornate Fai d’Autunno vedono una speciale partecipazione dei giovani volontari del Fai che, assieme a tutti i volontari della rete territoriale della Fondazione e agli “Apprendisti Ciceroni”, con fantasia ed entusiasmo racconteranno l’Italia in due giorni di festa intitolata alla conoscenza del patrimonio di storia, arte e natura che è in ogni angolo del nostro Paese. Tutti gli iscritti al Fai potranno beneficiare degli accessi prioritari in ogni luogo aperto, di aperture e visite straordinarie in molte città e altre opportunità e iniziative speciali. In occasione della campagna Ottobre del Fai a chi si iscriverà per la prima volta al FAI - sia online che presso i luoghi aperti - sarà dedicata una agevolazione di 10 euro in meno su ogni tipologia di quota. Le aperture straordinarie sabato e domenica dalle 10 alle 18 saranno all’insegna della scoperta di due ville private, solitamente chiuse al pubblico: percorrendo la strada provinciale 9 detta "la Cuzzana", che da Jesi porta a Cupramontana, su un'altura circondata da querce secolari si intravede un'antica dimora: Villa Ghislieri Marazzi, una residenza di campagna appartenente sin dalla metà del 1400 alla nobile famiglia dei Ghislieri. La villa fortificata ingloba una torre altomedioevale e viene menzionata fin dal 1300 come "Villa Torre di Rovegliano", un baluardo difensivo sulla strada della Cuzzana. La Villa-Torre mantiene ancora l'aspetto di un castello medievale con il mastio, la torre circolare e una scarpatura alla base ma dalla metà del 1400, dopo l'acquisizione da parte della famiglia, l'intero complesso subì modifiche e abbellimenti: venne meno la funzione difensiva di castello e l'edificio assunse l'aspetto di una dimora signorile di campagna. Nel week end si potranno visitare il parco, la chiesetta di famiglia, il cortile ed alcune stanze del piano terra della Villa. Un'occasione unica per scoprire una residenza privata, non aperta al pubblico e ancora abitata dalla famiglia Ghislieri. L’accesso è libero, non è richiesta la prenotazione. E poi dai Borgiani ai Booldrini: una dimora di famiglie illuminate. Anche in questo caso, sabato e domenica dalle 10 alle 18 aprirà palazzo Borgiani, in Via Castellaro 5 a Mergo. Accesso riservato agli iscritti Fai.