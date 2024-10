Jesi, mestieri del cinema e prospettive per le Marche: summit al teatro Moriconi

Jesi (Ancona), 24 ottobre 2024 - Mestieri del Cinema, sabato pomeriggio al teatro Moriconi l’assegnazione del premio nell’ambito del festival Cineoff. Il premio dell’associazione che rappresenta le imprese del settore, andrà ad un professionista che si è distinto per il suo lavoro, per la sua particolare preparazione ed abilità e per le collaborazioni. Nelle passate edizioni il Premio Mestieri del cinema è andato nell’ordine alla truccatrice Clara Cittadini; al fonico di presa diretta e sound designer Michele Conti; alla set designer Laura Perini (in foto), e infine allo scenografo Lodovico Gennaro. L’importante riconoscimento di Cna Cinema e Audiovisivo Marche è conferito ogni anno a quelle maestranze essenziali per la realizzazione di film, docufilm, documentari e reportage ma anche cortometraggi, serie tv che però spesso appaiono solo nei titoli di coda. La consegna del premio avverrà al termine di una iniziativa che si terrà al Teatro studio Moriconi di Jesi (ore 18), sul tema “Il futuro del cinema indipendente marchigiano” al quale parteciperanno Marche Film Commission, Fondazione Marche cultura e il presidente nazionale di Cna Cinema e Audiovisivo Marche. Sarà l’occasione per fare il punto sullo “stato dell’arte del cinema nelle Marche e sull’esigenza di dare prospettive certe ad un settore importante non solo per la cultura ma per la promozione del territorio”.