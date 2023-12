Jesi, nella galleria Rococò in scena Raggio di sole, omaggio a Calvino

Jesi (Ancona), 28 dicembre 2023 – Jesi omaggia Italo Calvino nel centenario della nascita del grande scrittore. Sabato nel declivio dell'anno calviniano scandito da celebrazioni, convegni e contributi critici, si terrà a palazzo Pianetti il recital "Raggio di sole", con l'attrice jesina Lucia Bendia. “Lo spettacolo - si legge nelle note di regia firmata Fabio Massimo Iaquone - è un viaggio teatrale immersivo con musica e proiezioni, leggero e sinestetico per guardare tra le pagine di Calvino", in particolare le "Fiabe italiane", dedicate a "Raggio di sole", anagramma di Elsa de' Giorgi, attrice, scrittrice e sceneggiatrice con cui il maestro intrecciò una bruciante storia d'amore testimoniata da un ricco epistolario che la filologa Maria Corti definì "il più bel carteggio d’amore del Novecento italiano". Il viaggio letterario tra le fiabe di Calvino è raccontato attraverso lo sguardo della donna amata, quasi a comporre un piano incrociato, un gioco di specchi tra il testo pubblicato e il carteggio privato. Suggestivo risulterà allo spettatore l'impianto scenografico dello spettacolo, frutto di tecnologie digitali e immersive generanti una magica bolla di luci rifrangentisi sulle stupende decorazioni della galleria rococò di Palazzo Pianetti, enfatizzando ancora di più la dimensione fantastica e metamorfica del testo delle fiabe in cui l'amata Elsa de' Giorgi appare come novella Astrifiammante, la Regina della Notte mozartiana. Inizio dello spettacolo ore 21.15. Biglietti (5 euro) fino a esaurimento dei posti disponibili. Info: biglietteria dei musei civici di Palazzo Pianetti 0731 538439. Produzione Teatro Valmisa Coop. Soc.