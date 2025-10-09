Jesi, torna la giornata Famu, tante proposte nei musei e una caccia al tesoro

Jesi (Ancona), 9 ottobre 2025 - Domenica torna l’atteso appuntamento con la Giornata FaMu - Famiglie al museo, l’evento dedicato a far scoprire le bellezze del patrimonio artistico nazionale tramite giochi e creatività, per trasmettere entusiasmo e curiosità nei grandi e nei più piccoli. La Rete Museale Urbana di Jesi partecipa come ogni anno, con proposte differenti e adatte alle famiglie: sono pronti ad accogliere il pubblico a partire dalle 16, senza necessità di prenotazione, i musei civici di palazzo Pianetti, il museo delle Arti della Stampa, il Diocesano e il museo Federico II Stupor Mundi… con la partecipazione speciale del Rotary Club di Jesi. Nei musei civici di Palazzo Pianetti si potranno scoprire tutti i segreti della Galleria degli stucchi con un’attività interattiva volta a riconoscere gli elementi che la caratterizzano. A seguire, sarà possibile cimentarsi nella pittura Ebru: un ingegnoso modo per giocare con i colori della galleria in chiave contemporanea. Inizio attività alle 16, con ultimo ingresso alle 18:30. Ingresso e partecipazione gratuiti. Per maggiori informazioni: tel. 0731 538439, email pinacoteca@comune.jesi.an.it. Il museo delle Arti della Stampa invita a realizzare le “Iniziali di famiglia” utilizzando antichi caratteri mobili e fregi conservati al museo, per imprimere su carta un creativo stemma familiare! Inizio attività alle 16 fino alle 19. Ingresso e partecipazione gratuiti. Per maggiori informazioni: 0731 538439, email sas@comune.jesi.an.it.Il Museo Diocesano di Jesi sarà aperto dalle 16 alle 19 e metterà a disposizione di tutti i visitatori con bambini che verranno il Giocablocco, album operativo per giocare e scoprire i segreti del museo e si potrà anche sperimentare l’audioguida con quiz “Furto a palazzo Ripanti”, percorso disponibile su izi.travel. Sarà anche disponibile la nuova offerta formativa 2025/2026 per chi volesse ritirarla. Inoltre, alle 17 sarà possibile partecipare alla visita guidata alla mostra “Immagini di maternità: la bellezza della vita che nasce”. Tutte le proposte sono ad ingresso libero e gratuito. Per maggiori informazioni: 0731 226749, email museodiocesanojesi@gmail.com. Al Museo Federico II, dalle 16 alle 20 le famiglie saranno invitate ad una caccia al tesoro all’interno delle sale, per giocare alla scoperta dello Stupor Mundi, Federico II. Ingresso (bambino con adulto): 7 euro. Per maggiori informazioni: Cell. 3487757859, email info@federicosecondostupormundi.it In ogni museo aderente alla Giornata F@amu sarà possibile ritirare una cartolina e iniziare a esplorare Jesi giocando con la tecnologia Qrcodea