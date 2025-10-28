Ma che senso ha uno sport così?
Massimo Pandolfi
Ma che senso ha uno sport così?
Ancona

Cosa FareLa foto di Gioele immortala il parelio (arcobaleno circolare) sul San Vicino: “Qualcosa di mistico”
28 ott 2025
SARA FERRERI
Cosa Fare
La foto di Gioele immortala il parelio (arcobaleno circolare) sul San Vicino: “Qualcosa di mistico”

Il fotografo Piccinini cattura il particolarissimo arcobaleno circolare creato dai cristalli di ghiaccio nelle Marche. Un fenomeno piuttosto raro, soprattutto nelle condizioni in cui si è verificato. “Mi sono commosso”

L’affascinante arcobaleno circolare noto come parelio

Ancona, 28 ottobre 2025 –  “Conoscevo questo fenomeno per averne letto e visto delle immagini questo fenomeno, ma averlo davanti agli occhi, in cima alla vetta e dietro la croce, è stata un’esperienza stupenda, quasi mistica”.

A parlare è Gioele Piccinini, 25 anni, fotografo professionista, nato a Falconara Marittima ma residente da alcuni anni a Monte San Vito.

Gioele si occupa di fotografia di interni, foto commerciali per aziende e fotografia di prodotto da diversi anni, ma quello che si è trovato davanti agli occhi nei giorni scorsi è qualcosa di piuttosto raro, soprattutto nelle condizioni in cui si è verificato.

