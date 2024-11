Maiolati, sabato sera alla corte di Napoleone per i 250 anni della nascita di Spontini

Maiolati Spontini (Ancona), 29 novembre 2024 - Non un concerto ma una straordinaria conferenza-spettacolo quella che domani (ore 21) all’auditorium del polo scolastico “M.L. King” di Moie di Maiolati Spontini racconta l'ascesa al potere di Napoleone Bonaparte da sconosciuto militare a Imperatore dei francesi. Oltre alle battaglie e alle strategie politiche, l’evento è un’immersione nella passionale storia d'amore di Napoleone e Giuseppina e nella vita della Parigi di inizio Ottocento dove Napoleone fu mecenate di poeti, pittori, scultori e compositori. Qui il marchigiano Gaspare Spontini, maestro delle opere buffe italiane, diventò “Compositeur particulier de la chambre de S. M. l’Imperatrice Josèphine”, affermando il proprio talento, e conquistando rapidamente il pubblico parigino e non solo. A guidare l’incontro, dal titolo “A Parigi con Spontini. Poesia, arte e musica alla corte di Napoleone”, sono Costantino D’Orazio, storico dell’arte attualmente direttore della Galleria Nazionale dell’Umbria di Perugia, Davide Rondoni, poeta, scrittore, drammaturgo, Virginia Barrett attrice eclettica e musicista, e Cristian Carrara compositore e direttore artistico della Fondazione Pergolesi Spontini. Una serata per respirare, attraverso i linguaggi dell’arte, i profumi di un periodo storico denso di idee e nuovi capolavori. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti disponibili. È consigliata la prenotazione: 0731 206888 – biglietteria@fpsjesi.com