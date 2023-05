Maiolati Spontini, ecco il reading 'La censura è figlia della paura e madre dell’ignoranza

MAIOLATI SPONTINI (Ancona), 12 maggio 2023 - La biblioteca La Fornace di Moie organizza un evento per ricordare i roghi di libri avvenuti nella notte del 10 maggio del 1933 a Berlino e nelle principali città tedesche durante la dittatura nazista. Martedì alle 18, nel piazzale del centro culturale “eFFeMMe23”, si terrà un reading dal titolo “La censura è figlia della paura e madre dell’ignoranza”. Le letture riguarderanno la storia della censura in Italia fino ai nostri giorni, attraverso stralci di testi censurati anche in tempi recenti, sia per adulti che per bambini. Il reading, della durata di circa un’ora, sarà inframmezzato da musica e avrà come sfondo una pira di libri con un fuoco simbolico. Verrà letto anche un testo frutto di un lavoro collettivo dei tanti volontari della biblioteca. Eccolo: «“Il pensiero è come l’oceano, non lo puoi bloccare, non lo puoi recintare” cantava Lucio Dalla in Com’è profondo il mare. Ma si può tentare di prosciugare le fonti del pensiero negandogli il diritto di parola. Ancora prima di minacciare, perseguitare, incarcerare, uccidere gli autori, lo si può fare in molti modi, subdoli o eclatanti a seconda delle circostanze e dei rapporti di forza: per esempio, bruciando o “solo” nascondendo libri e testimonianze scomode, distruggendo o “solo” abbandonando al degrado intere biblioteche e archivi, o magari “solo” affidandone la gestione a esecutori obbedienti ai comandi di selezionare ed espungere il materiale come vuole chi comanda». All’iniziativa collaborano l’Anpi Media Vallesina, il Gruppo Solidarietà, i volontari del progetto Bookbox, il gruppo teatrale Clorofilla-B e la biblioteca La Fornace.