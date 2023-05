Maiolati Spontini, venerdì lo show cooking a base di erbe spontanee

Maiolati Spontini (Ancona), 31 maggio 2023 - Con la bella stagione tornano gli appuntamenti alla Casa dell’olio e della biodiversità di Maiolati Spontini: un edificio dell’Ottocento recuperato e sistemato, di proprietà del Comune e affidato in gestione, a seguito di un bando, all’azienda Agricola Carbonetti per attività di promozione del territorio e dei prodotti locali, a partire dall’olio, per iniziative di studio e ricerca, con scuole e università, oltre che per momenti ricreativi e di conoscenze del patrimonio naturalistico e ambientale. A segnare la ripresa delle iniziative nella struttura la quale sorge lungo la strada Provinciale 11 dei Castelli, a ridosso del capoluogo collinare, sarà la manifestazione in programma venerdì prossimo dal mattino (ore 10). Sarà una giornata di immersione nella natura, fra passeggiate nell’oliveto fiorito, relax, cultura e cibo green, grazie allo show cooking di Aurora Severini di Staffolo, grande appassionata e profonda conoscitrice delle erbe spontanee marchigiane e della loro ricca storia nella nostra cultura locale. Il programma prevede, alle 10, una passeggiata con raccolta delle erbe spontanee (costo 5 euro), cui seguirà, attorno alle 13, la degustazione con un menù a base di erbe spontanee in abbinamento ai diversi olii (costo 18 euro). Per informazioni e prenotazioni si può chiamare il numero 339.1386355 oppure consultare la pagina Facebook Casa dell’olio e della biodiversità. Il sabato mattina, a partire dal 10 giugno, la struttura ospiterà l’iniziativa “Yoga e colazione”, di primo mattino, dalle 7 alle 8, con Eleonora Barbaresi. A seguire colazione (costo 18 euro). Ma non solo. La Casa dell’olio e della biodiversità sarà aperta nei fine settimana, dal venerdì pomeriggio alla domenica (mattina e pomeriggio) per degustazioni di olio e prodotti locali, colazioni o aperitivi, pic-nic o semplicemente passeggiate nel verde. Il parco è costituito, per due ettari e mezzo, da olivi: circa mille giovani olivi di circa dieci anni e venticinque piante secolari, coltivate secondo metodi tradizionali e il più moderno super intensivo, che comprende anche altre varietà nazionali ed estere. La restante superficie, circa un ettaro e mezzo, è costituita da un prato spontaneo, in cui si possono trovare e osservare le principali specie arboree e vegetali marchigiane spontanee, la maggior parte delle quali catalogate e illustrate nelle proprie caratteristiche principali.