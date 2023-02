Maiolati Spontini, al via un febbraio ricco di eventi in blbioteca: c'è anche il cineforum

La biblioteca La Fornace di Moie

Maiolati Spontini (Ancona), 1 febbraio 2023 - È un febbraio ricco di eventi davvero per tutti i gusti quello proposto dalla biblioteca La Fornace di Moie. Si va dalla visione collettiva della finale del Festival della Canzone italiana, con tanto di partecipazione al gioco “Fantasanremo”, alla rassegna “Biblio Talk”, che sarà inaugurata da Valentina Vezzali, dal concorso letterario e fotografico sulle “Storie da biblioteca” fino al ritorno del cineforum dedicato al tema del labirinto. Intanto sabato prossimo tornano i “Sabati da fovola” (dalle 10,30 alle 11,30), con letture per i bambini a cura del Gruppo Volontari Nati per leggere.

Il 10 febbraio, alle 21, riparte la rassegna “Cinebiblioforum” a cura di Jeannette Manzi con il film “The Truman Show” di Peter Weir. La lettura abbinata sarà il romanzo “1984” di George Orwell. Gli appuntamenti successivi saranno il 10 marzo e il 14 aprile. La visione del film è gratuita, seguita da un momento di discussione sulla pellicola e su letture abbinate.

L’11 febbrio sarà una giornata particolarmente intensa. Alle 17 sarà presentato il libro di Elena Grandi, educatrice socio-pedagogica, oss e arteterapeuta, dal titolo “Anziani in azione: 100 attività manuali per allenare le abilità cognitive e motorie”. A seguire ci sarà un laboratorio e la presentazione di materiali da utilizzare per allenare la mente. La serata sarà invece dedicata alla visione della finale di Sanremo in biblioteca. Un modo per divertirsi e passare la serata con gli utenti della struttura per conoscersi in modo diverso giocando insieme. Si inizierà alle ore 19 con l’apericena (a 12 euro, con prenotazione obbligatoria al Caffè Letterario 3398772520), e si proseguirà, dalle 20,15, con il gruppo di ascolto di Sanremo (prenotazione obbligatoria allo 0731702206), il gioco per votare i cantanti e la possibilità di iscriversi al Fantasanremo.

Sempre sabato, torna il concorso regionale itinerante “Storie da musei, archivi e biblioteche” a Moie e a Maiolati Spontini. L’obiettivo è raccogliere racconti brevi, fotografie e podcast per narrare i luoghi della cultura marchigiani al di là di ogni stereotipo. Il tema di quest’anno sarà la creatività. Il concorso si svolgerà dalle ore 10 alle 13 e dalle 15 fino alle 23 e domenica 12 febbraio solo di pomeriggio, dalle 15 alle 19. Le location saranno la biblioteca La Fornace di Moie e, per la prima volta, anche il Museo Gaspare Spontini e l’Archivio, sempre intitolato al compositore, nel capoluogo collinare. Saranno messi a disposizione dei partecipanti alla sezione racconti, per avere subito un luogo in cui scrivere, anche dei locali della Casa delle fanciulle.

Il sabato successivo, 18 febbraio, alle 16,30, la biblioteca ospiterà la conferenza dal titolo “Dalla terra al cielo: agricoltura bio per il benessere psicofisico”.