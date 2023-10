Maiolati Spontini, alla biblioteca La Fornace 16mila euro per nuovi libri

Maiolati Spontini (Ancona), 6 ottobre 2023 – Un gruzzolo importante per la biblioteca La Fornace di Moie. Ammontano complessivamente a quasi 16mila euro i finanziamenti per l’acquisto di nuovi volumi da Conoscere, acquisire, diffondere”, e per ampliare la dotazione dei testi in lingua, grazie a un bando ministeriale. L’ultima azione del progetto rivolto alla promozione della lettura nei più piccoli, nato dalla collaborazione tra strutture che ruotano intorno alla biblioteca La Fornace, con ente capofila il Teatro Giovani Teatro Pirata, e che operano con particolare attenzione ai bisogni delle nuove generazioni, ha consentito alla struttura di Moie di acquistare 7.500 euro di libri dedicati alla fascia 0 – 6 e ai temi dell’inclusione. La proposta di “Building readers”, frutto appunto di questa collaborazione, rappresenta uno dei 5 progetti premiati in tutta Italia del bando nazionale “Leggimi 0-6” del Ministero della Cultura, che ha consentito di ottenere un finanziamento complessivo di 30 mila euro. Altri fondi, questa volta per 8.464 euro, sono arrivati dal Ministero della Cultura. Il Comune ha presentato domanda per accedere al contributo previsto per le biblioteche per l’acquisto di libri e, visto che La Fornace risulta tra le poche strutture marchigiane ad avere una dotazione di più di 20mila volumi, è stata ottenuta la somma massima, ossia poco meno di 8.500 euro. Parte di questi fondi serviranno ad aumentare la dotazione di libri in lingua, molto apprezzati dagli studenti che frequentano la biblioteca di Moie. Oltre a svolgere un ruolo aggregativo e sociale, grazie ai tanti eventi in programma, ai laboratori e ai corsi per una formazione continua, La Fornace riesce ad alimentare e potenziare anche la vocazione “tradizionale” di luogo per la promozione e la diffusione dei libri, con numeri e statistiche che confermano l’alta propensione della popolazione della Vallesina alla lettura. La biblioteca in orario invernale è aperta dal lunedì pomeriggio (dalle 14,30 alle 19) al sabato mattina (orario 10 -13). Informazioni: 702206 oppure info@bibliotecalafornace.it