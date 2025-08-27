Maiolati Spontini, Le Bollicine e Le Meteore per la festa della pallavolo

MAIOLATI SPONTINI (Ancona), 27 agosto 2025 – Una ricca fine d’estate a Moie di Maiolati. Da venerdì prossimo alla prossima settimana a regalare musica, buon cibo, sport e divertimento sarà la “Festa della Pallavolo”, organizzata dall’associazione “Clementina volley 2020” con il patrocinio dell’Amministrazione comunale. Questa 46esima edizione, propone un ricchissimo programma di spettacoli, cene con piatti ogni sera diversi e tanta musica, grazie a serate live in compagnia di gruppi di richiamo come “Le Bollicine”, con le cover di Vasco Rossi, “La Banda” e il tributo a Ligabue, e “Le Meteore” con musica anni Sessanta. Ma ci saranno anche formazioni di giovani del posto come i “Who Killed The Radio Star”. Si parte venerdì alle 20 con l’apertura degli stand gastronomici mentre alle 21,30 ci sarà la tredicesima edizione della “Festa a sei zampe”, con cani e gatti, accompagnati dai propri padroni, per una sfilata di bellezza e simpatia cui potranno essere iscritti fino a 70 animali. La serata di sabato poi ospiterà la finale regionale del concorso “Splendida d’Italia”, presentata da Lara Gentilucci. Sarà uno spettacolo all’insegna del fascino e della moda, visto che le ragazze porteranno in passerella le nuove collezioni delle boutique e dei negozi di ottica della cittadina di Moie, ma anche della sensibilizzazione nei confronti di temi di drammatica attualità, con l’iniziativa “Stop al femminicidio”. Domenica ad accendere la piazza sarà, alle 21,30, il concerto live de “La Banda. Ligabue tribute”, mentre lunedì primo settembre a conquistare la scena saranno lo sport e le proposte culinarie, da sempre uno dei punti forti della festa. In programma ci sono uno spettacolo di danza aerea e tessuti, con Vanessa Anacleti e Sofia Perticaroli, e la presentazione (ore 21,30) della prima squadra B2 della “Clementina 2020 volley”, con un momento dedicato ai progetti, ai gruppi giovanili e all’impegno sul territorio dell’associazione, guidata dal 2020 dal presidente Mirco Talacchia. Lunedì sarà anche la serata multietnica “Due continenti in un piatto”, a cura dello staff del ristorante “La Rincrocca” di Jesi (prenotazione obbligatoria). Ci si trasferirà invece, in Puglia, fra sapori e melodie, martedì prossimo con una cena a base delle tipicità gastronomiche della regione e, per completare il viaggio nel sud, ci sarà anche uno spettacolo di pizzica con la “Compagnia del Solstizio Mediterraneo”. Ancora buon cibo mercoledì con lo stoccafisso “Come una volta…”, sulla base della rinomata ricetta della famiglia Peverieri (prenotazione obbligatoria), mentre giovedì 4 la cena sarà “Con delitto”, a cura di "Codice 575", con misteri, indizi e colpi di scena.