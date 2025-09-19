Maiolati Spontini, nuovi incontri dall'intelligenza artificiale alla cultura d'impresa

Maiolati Spontini (Ancona), 19 settembre 2025 - La biblioteca La Fornace di Moie si prepara ad ospitare nuovi convegni e appuntamenti. Oggi appuntamento alle 14,30, con “What’s Next? AI Agent e imprese: capire l’Intelligenza artificiale”, un confronto per approfondire il tema degli agenti di Intelligenza artificiale e di come stiano rivoluzionando il mondo dell’impresa. Si tratta di un evento per imprenditori, manager, professionisti e curiosi di capire come applicare davvero l’Ia in azienda. La partecipazione è gratuita con prenotazione su Eventbrite. L’evento offrirà anche l’opportunità di comprendere quali incentivi fiscali siano previsti per le aziende che scelgono di investire in tecnologie AI. Tra esempi concreti, spiegazioni accessibili e momenti di confronto con esperti, i partecipanti potranno capire cosa significhi introdurre l’AI in un contesto reale, quali opportunità possono emergere e come affrontare le sfide legate a dati, processi e strategie. Poi si proseguirà il 25 settembre, alle 18, con il convegno “La cultura d’impresa si impara (anche) in biblioteca”. Sono previsti l’inaugurazione dell’Angolo della Cultura d’Impresa e la presentazione del libro “La Terra e le idee. Enrico Loccioni e l’impresa come bene comune”. Grazie alla collaborazione pubblico-privata tra il Comune e Loccioni, la biblioteca La Fornace si arricchisce di una nuova sezione dedicata al lavoro e all’imprenditorialità, pensata per formare e ispirare tutti i cittadini, in particolare i più giovani, su temi fondamentali per lo sviluppo personale e del territorio.