Maiolati Spontini ospita la notte bianca della biblioteca La Fornace

Maiolati Spontini (Ancona), 10 settembre 2025 - La biblioteca “La Fornace” di Moie inaugura il mese di settembre con un fitto calendario di iniziative. Il Comune organizza, per sabato prossimo dalle 18 fino alla mezzanotte, la “Notte bianca del Polo culturale eFFeMMe23”. L’evento coinvolgerà tutte le realtà, le associazioni e i gruppi che negli anni sono sorti attorno alla biblioteca La Fornace. Parliamo del Caffè Letterario, del Bookbox, del Circolo di Lettura, della Fornace Ludica, del Gruppo Volontari Nati per leggere e del Silent Book Club: saranno tutti insieme per una serata piena di proposte per tutte le età, con giochi, letture, laboratori, musica e buon cibo. Il dress code consigliato sarà il bianco e gli eventi per grandi e piccini saranno gratuiti ed a ingresso libero. Per chi volesse gustare i piatti unici e i cocktail speciali del Caffè Letterario occorre prenotare al numero 0731257694. Allo stesso numero si potranno prenotare i tavoli per il mercatino dell’usato “Home made”, dove si potrà dare nuova vita agli abiti inutilizzati. L’assessore alla Cultura Sebastiano Mazzarini esprime la propria soddisfazione per «la proficua collaborazione fra la biblioteca e tutti gli altri attori presenti nella struttura, dalle associazioni, ai privati, ai club, al Caffè letterario, che oggi celebrano questo sodalizio con un’iniziativa aperta a tutta la comunità. Con la “Notte bianca” mettiamo un altro tassello di eventi e progettualità culturali e non solo, senza tralasciare anche l’aspetto ludico, che caratterizzano il Polo “eFFeMMe23” biblioteca La Fornace”». Gli appuntamenti in biblioteca proseguiranno domenica (ore 18), con la presentazione del nuovo libro del Gruppo Solidarietà, dal titolo “L’intollerabile distanza. Persone non autosufficienti e servizi nelle Marche”. Interverrà il giornalista Vincenzo Varagona in dialogo con il curatore del libro Fabio Ragaini. Il libro affronta temi molto precisi e di forte attualità: il rapporto tra esigenze delle persone (la cosiddetta domanda) e l’offerta di sostegni, interventi, servizi; come si sostanzia il sostegno alla domiciliarità; quanto pagano e quanto dovrebbero pagare le persone che vivono nelle residenze per anziani; qual è la situazione delle liste di attesa nei servizi territoriali. Ogni tema viene analizzato e sviluppato attraverso l’analisi di dati che il Gruppo Solidarietà ha prima cercato e poi elaborato attraverso un filo conduttore: gli effetti e l’impatto sulle persone.