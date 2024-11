Maiolati Spontini, sabato per Santa Cecilia ecco Memorie d'incanto

Maiolati Spontini (Ancona), 20 novembre 2024 - Festa di Santa Cecilia, patrona della musica, sabato il coro polifonico “David Brunori” propone, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale, l’iniziativa “Memorie d’incanto”, celebrazione liturgica in memoria di Gaspare Spontini e Celeste Erard. Appuntamento alle 18,30 nella chiesa di Santo Stefano Protomartire. L’evento è inserito nel Festival nazionale di musica sacra - Voci per Santa Cecilia 2024, organizzato da Feniarco, la Federazione Nazionale Italiana delle Associazioni corali regionali. Proprio in questo progetto di rete, giunto quest’anno alla sesta edizione, che coinvolge la coralità italiana, viene valorizzato il compositore Spontini in occasione dei 250 anni della nascita. «Memorie d’incanto è stata pensata e voluta - spiega il presidente del Coro Luigi Cantiani - per evidenziare il legame fra i coniugi Spontini con la comunità locale, in particolare con la chiesa dove fu parroco il fratello del compositore, don Antonio. Ricordiamo anche quel sentimento di nostalgia vissuto così intensamente e divenuto opere di bene per la comunità. Il legame del Maestro con le radici della sua vita acquista senso e bellezza particolarmente in questo anno e si armonizza con lo spirito della nostra formazione musicale, tesa ad esprimere, attraverso la coralità, il valore dei legami umani per costruire armonia e bellezza nella vita sociale del territorio».