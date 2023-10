Maiolati Spontini, tra racconti di viaggio e mostre arriva l'autunno in biblioteca

Maiolati Spontini (Ancona), 3 ottobre 2023 - La biblioteca La Fornace di Moie inaugura la stagione autunnale con una serie di iniziative, frutto della collaborazione e dello scambio con associazioni e realtà culturali del territorio. In particolare il circolo “Effeunopuntouno” sarà protagonista di una serie di eventi, a partire dalla rassegna “Racconti di viaggio” che prosegue, venerdì alle 21,15, con Beatrice Orazi alla scoperta della fauna selvatica. Si intitola, infatti, “Noi e gli animali” il suo viaggio nel mondo animale e vegetale che popola il nostro territorio, non solo attraverso fotografie ma anche video effettuati con fototrappole posizionate in luoghi selvaggi. Sempre il fotoclub “Effeunopuntouno” ha curato la mostra che verrà inaugurata sabato 7 alle 17 e che proseguirà fino al 22 ottobre. Si tratta di una raccolta di immagini, realizzata grazie ai fotografi che hanno partecipato ad un viaggio in Maramures, una spettacolare regione montana della Romania, vicina al confine con l’Ucraina, nota per le sue antiche tradizioni. E ancora la stessa associazione organizza per domenica un open day per l’anniversario della sua nascita e dei suoi 10 anni di fotografia. Saranno allestiti nella Sala Joyce Lussu del polo culturale “eFFeMMe23”, dalla mattina fino alle 20, dei punti di informazione sul ritratto, la fotografia naturalistica, quella analogica, gli audiovisivi, e ancora workshop sugli audiovisivi con il socio Teofilo Celani (dalle 15 alle 17), una mostra fotografica, un convegno aperto a tutti (dalle 17 alle 18,30), e infine un incontro musicale dalle 18.30 alle 19.30. Ci sarà anche una diretta streamnig (dalle 10 alle 12) per la premiazione dei vincitori del 17° Circuito 2023 – audiovisivi, tappa di Moie. Sempre domenica, nell’anfiteatro della biblioteca, alle 17, ci sarà l’inaugurazione del 19esimo anno accademico dell’Università degli adulti della Media Vallesina. Il tema della prolusione sarà “Verso un nuovo Rinascimento: armonico equilibrio di valori”. A tenere la lezione sarà il giornalista, scrittore e teologo Diego Mecenero, mentre a moderare l’incontro sarà la direttrice del settimanale diocesano Voce della Vallesina Beatrice Testadiferro. La rassegna sui racconti di viaggio proseguirà il 13 ottobre con una serata dedicata a Paolo Verderelli e alle sue “Storie d’Acqua”. La biblioteca La Fornace offre anche corsi di inglese, teatro, public speaking e molto altro arrivando a gestire anche 18 corsi in contemporanea. Dal 1° ottobre è entrato in vigore l’orario invernale. Ecco le aperture della biblioteca: lunedì dalle 14,30 alle 19, martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e dalle 14,30 alle 19, mercoledì dalle 14,30 alle 19, venerdì e domenica aperta per eventi e sabato dalle 10 alle 13.