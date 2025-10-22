Maiolati Spontini, una domenica all'aria aperta tra oliveti e degustazioni

Maiolati Spontini (Ancona), 22 ottobre 2025 - Una Camminata tra gli olivi e As’ passo sUi Spazi”: sono due occasioni organizzate per domenica prossima con l’obiettivo di stare all’aria aperta e vivere la natura e il paesaggio autunnale fra le colline di Maiolati Spontini. La prima iniziativa è quella organizzata, ormai da diversi anni, dalla Casa dell’olio e della biodiversità di Maiolati Spontini, in collaborazione con l’Amministrazione comunale. Si tratta di una vera occasione per immergersi fra olivi giovani e secolari e gustare un olio extra vergine di oliva ricco di profumo e sapore. La giornata inizierà alle 9,45, con il ritrovo alla Casa dell'olio, lungo la strada provinciale dei Castelli. Per l’occasione l’associazione “Ruota Libera Moie Fabio Manieri” guiderà la passeggiata naturalistica lungo le vie dedicate ai “Santi Scomodi di Maiolati”: un percorso di media difficoltà, di 5,6 chilometri, con un dislivello di 170 metri, della durata di un’ora e 45 minuti. Per chi preferisce rilassarsi, il parco della Casa dell’olio offrirà angoli verdi tra gli olivi e la possibilità di conoscere il mondo delle api con Fabrizio Germoni e quello delle erbe spontanee con Aurora Severini. I più piccoli potranno disegnare la natura circostante e accarezzare gli amici a quattro zampe dell’Associazione equestre Vallesina. Alle 12 poi è previsto un momento conviviale con l’immancabile pane e olio dell’azienda Carbonetti, offerto a tutti i partecipanti. Per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il numero 3391386355 (Marina). Sempre domenica mattina si potrà scegliere di partecipare alla camminata “AS’ Passo sUI Spazi”, organizzata dall’Asp Ambito 9 in collaborazione con il Comitato territoriale di Jesi della Uisp. “Sarà anche in questo caso – spiegano dall’amministrazione comunale - una camminata tra verde e cultura, con guide specializzate e percorsi alla portata di tutti. Un modo per riscoprire i nostri territori ricchi di storia, bellezza e tradizione”. I partecipanti saranno coinvolti in una visita all’interno del Museo Gaspare Spontini (appuntamento alle 8,30) e successivamente si partirà per un’escursione ad anello di 8 chilometri che si concluderà sempre nel borgo maiolatese (dalle 9,15 alle 12). La partecipazione è gratuita ma la prenotazione è obbligatoria. Ci si potrà prenotare cliccando su seguente link: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeorFuCw356me2tpvWsS3tI2NOgUaVEpUCcV2Guc6pJW-ER9w/viewform. Due giornate all’aria aperta cui possono partecipare persone di ogni età.