Monsano, il festival Pergolesi Spontini sbarca alla chiesa degli Aroli

Monsano (Ancona), 11 settembre 2024 – Il 24esimo Festival Pergolesi Spontini arriva in un piccolo gioiello dell’architettura romanico-gotica della Vallesina, immerso tra gli ulivi sulle colline di Monsano. L’appuntamento è per stasera (ore 21) alla chiesa degli Aroli (XIII secolo) per il concerto “Residart II” di cui è protagonista il Duo Althea, giovane ensemble da camera vincitore della Borsa di Studio 2024 promossa da Residart, la prima rete di Residenze d’Artisti nata nelle Marche, da Orlando European Summer Course for Chamber Music, uno dei più prestigiosi festival di musica da camera dei Paesi Bassi, e dalla Fondazione Pergolesi Spontini che con le due istituzioni ha sottoscritto un partenariato per produzioni musicali e corsi di specializzazione di Musica da Camera. Composto da Nicola Possenti al pianoforte e da Paolo Pellegrini al clarinetto, il Duo Althea affronta un programma di musiche tra ‘800 e ‘900: la Drei Fantasieustucke op. 73 (1849) di Robert Schumann, i Dance and Preludes (1954) di Witold Lutoslawski, la Sonata op. 29 (1809) di Ferdinand Ries, una Sonata di Nino Rota scritta nel 1945, e la Sonata op. 120 n. 2 in mi bemolle maggiore (1894) di Johannes Brahms. I due giovani musicisti hanno iniziato la loro collaborazione artistica nel 2019 a Tallinn, presso l’Estonian Academy of Music and Theatre, mentre Possenti era stagista nella classe di Musica da Camera e accompagnatore della classe di violoncello, e Pellegrini si stava laureando in Musica da Camera. Dopo questa esperienza, si sono incontrati di nuovo in Italia e hanno deciso di continuare il loro percorso artistico insieme. Nel 2024 hanno vinto il Primo Premio ed il Premio del Pubblico al VI Concorso Internazionale di Musica da Camera “Amics Cambra Romanica” in Andorra ed il secondo premio al Concorso Internazionale Cameristico “Giulio Rospigliosi”. Domani poi alle 21 al teatro comunale di Montecarotto, il Duo Althea torna ad esibirsi nel concerto “Residart III”, insieme al virtuoso e pluripremiato pianista giapponese Keigo Mukawa. In programma, la Partita n. 1 in si bemolle maggiore BWV 825 di Bach, la Sonata per pianoforte n. 17 “La Tempesta” di Ludwig van Beethoven, la Sonata per clarinetto e pianoforte (1942) di Leonard Bernstein, e la Sonata op. 120 n. 2 in mi bemolle maggiore di Johannes Brahms. Quello di Keigo Mukawa è un gradito ritorno al Festival Pergolesi Spontini. Deve il suo successo alla ricerca della bellezza stilistica di ogni epoca e compositore e alla sua gamma di toni. Tanti i riconoscimenti internazionali, tra cui il Terzo Premio del prestigioso Concorso Regina Elisabetta e Primo Premio del Pubblico nel 2021, e il Secondo Gran Prix nel concorso di piano Long-Thibaut-Crespin, nel 2019, presieduto da Martha Argerich. Nel 2024 ha ricevuto Il 33° Idemitsu Music Award. Ha suonato, tra l’altro, con la Tokyo City Philarmonic Orchestra, la Tokyo Philharmonic Orchestra, la Lorraine National Orchestra in Francia; ha tenuto recitals in Francia, Svizzera, Lettonia, Cina e Giappone. Ha registrato per l’etichetta Nova e Etcetera l’opera completa per solo piano di M. Ravel. È attualmente impegnato in tournées in Giappone e in Europa. Biglietti, da 8 a 10 euro: 0731 206888.