Montecarotto, in scena lo spettacolo 'La recita di Natale'

Montecarotto (Ancona), 18 dicembre 2023 – Va in scena il 27 e 28 dicembre al teatro Comunale di Montecarotto lo spettacolo "La recita di Natale" delle blogger Mammedimerda, che era stato rinviato. Inizialmente programmate per il 5 e 6 dicembre, poi rinviate a causa di un lutto che ha colpito le attrici, le due recite si terranno mercoledì della prossima settimana alle 21 e l’indomani alla stessa ora. Lo spettacolo è proposto nel quadro della seconda edizione di “Perdere la testa”, della rassegna teatrale tra famiglia e follia, curata dal Teatro Giovani Teatro Pirata e sostenuta dal Comune di Montecarotto, Amat Associazione Marchigiana attività Teatrali, Servizio La Rete del Sollievo Asp 9, Ministero della Cultura, Regione Marche, CMS Consorzio Marche Spettacolo. "La recita di Natale", con la regia di Antonella Questa, vede in scena Sarah Malnerich e Francesca Fiore autrici e fondatrici di Mammedimerda, il blog più dissacrante e ironico sulla maternità. Seguite da una community di oltre 200mila followers, composta solo da un 5% di maschi, Francesca e Sarah propongono una narrazione alternativa che rovescia gli stereotipi sulla figura materna e attraversa i temi del femminile con comicità e irriverenza. Dopo il successo del tour di Uno spettacolo esecrabile, le due blogger tornano con un’edizione speciale e portano in scena la commedia natalizia, la gioia delle feste. Un po’ più interattivo di uno spettacolo, un po’ meno di una riunione di condominio, la serata mette in scena la condizione delle mamme alle prese con le prove della recita in cui il figlio interpreta il bue, donne che accatastano rotoli di carta igienica finita per lavoretti improponibili, che comprano regali per tutti, che fanno la fila al supermercato... Nuovi studi della prestigiosa università del Massaciassez dimostrano che a Natale il carico mentale femminile aumenta del 357%. La vita delle donne è come un panettone: uno slalom tra i canditi.