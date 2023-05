Montemarciano, sabato torna 'Puliamo il mondo'

Montemarciano (Ancona), 18 maggio 2023 – Un appuntamento tutto green che sa di tutela dell’ambiente ma anche di cura del territorio in cui si vive. E’ “Puliamo il mondo”, organizzato dal Comune di Montemarciano, Legambiente Marche onlus e Istituto comprensivo Montemarciano-Marina con la partecipazione del Gruppo Spiaggia Pulita Montemarciano. L’appuntamento, meteo permettendo, è per sabato alle ore 9 sul lungomare di Marina di Montemarciano (in caso di maltempo l’iniziativa sarà rinviata a sabato 27 maggio). Saranno coinvolti attivamente i bambini delle prime medie inferiori che, partendo alle 9 con lo scuolabus dal plesso di Marina in Via delle Querce raggiungeranno alle 9,30 il Lungomare: saranno divisi in due gruppi, il primo sarà impegnato nella pulizia della spiaggia nel tratto da La Cova del Fratino (lungomare nord-ovest) e il secondo dalla spiaggia antistante il Ristorante “Alberto Berardi” (lungomare sud-est). I due gruppi si incontreranno alla fine nel tratto di spiaggia libera a metà percorso, dove vi sarà un breve saluto istituzionale da parte dell’Amministrazione comunale, della dirigente scolastica e del presidente Os.i.a.mo. (Osservatorio Montemarciano Infanzia e Adolescenza). Saranno poi presentate le attività svolte da Legambiente e Gruppo Spiaggia Pulita. Alle 11, pausa merenda e poi rientro a scuola. “Puliamo il Mondo – spiegano dalla giunta - è una iniziativa a cui l’Amministrazione comunale ha sempre tenuto molto, siamo infatti alla 30esima edizione, perché educa i più piccoli al rispetto dell’ambiente e rafforza il legame tra i cittadini, in particolare le giovani generazioni, e il territorio in cui vivono”.