Morro d'Alba, al via il festival Lacrima in giallo dedicato al noir

Morro d’Alba (Ancona), 29 maggio 2023 - Prende il via giovedì a Morro d’Alba la terza edizione di Lacrima in giallo, il Festival culturale dedicato al noir in ogni sua sfumatura, con la direzione artistica dello scrittore Alessandro Morbidelli. Dal giovedì a domenica tutto il paese, uno dei Borghi più belli d’Italia e Città che legge, sarà coinvolto in una serie di eventi per promuovere la letteratura e altre forme artistiche, sul tema del giallo che in questa edizione si tingerà di riflessi più oscuri, ispirati dalle pellicole di Dario Argento e dalle musiche dei Goblin. Lo storico gruppo di Claudio Simonetti si esibirà infatti in uno straordinario concerto sabato alle 21,30, in piazza Barcaroli, nel cuore del medioevale contro storico. “La narrazione del mistero e del segreto – spiega l’assessore alla cultura di Morro d’Alba Alessandra Boldreghini - avrà come ospiti d’eccezione le scrittrici Nuela Celli (giovedì 1 giugno) con il suo “Il giallo della sonnambula sui tetti” e Silvia Bottani (sabato 3 giugno) con “Un altro finale per la nostra storia”, oltre allo scrittore Piernicola Silvis (domenica 4 giugno) , che nel suo “L’errore” parla del territorio e anche di Morro d’Alba e a cui verrà conferito il Premio Terra Nera. Gli appassionati potranno incontrarli presso il Torrione Teodorico alle 19.00. Dopo ogni presentazione seguirà un brindisi offerto dalle cantine sponsor e la possibilità di essere a cena con l’autore al ristorante Dal mago (prenotazione al num. 339 5928794). Il fotografo Ruggero Ruggieri porterà i visitatori nelle pieghe della notte con la sua mostra “La notte mi viene a cercare”, allestita presso le sale espositive dell’auditorium di Santa Teleucania con il supporto dell’Associazione Speiro. Ruggieri ha all'attivo numerose esposizioni, personali e collettive, sia in Italia che in Europa. Ha collaborato a numerosi progetti editoriali e il suo libro La notte mi viene a cercare (2021) è giunto alla seconda edizione. Sulla fotografia di Ruggero Ruggieri hanno scritto importanti critici del settore, come Giuseppe Cicozzetti, Loredana De Pace, Simona Guerra e Giorgio Rossi. L’inaugurazione della mostra è prevista per le 18 di giovedì, a seguire un brindisi offerto dalle Cantine sponsor. Nei giorni del Festival non mancheranno gli spazi dedicati ai bambini, nelle letture in giallo in biblioteca, sabato alle 10.30 (ingresso libero) e nel Laboratorio ludico didattico Mistero al museo e nel borgo (dalle 16) in tutti i giorni del Festival, dove i bambini diventeranno investigatori per scoprire chi ha rubato delle importanti opere custodite al museo e conclusa l’indagine riceveranno un simpatico gadget. Aprirà la manifestazione nella serata di giovedì la proiezione, all’auditorium, del film cult “Profondo rosso” del maestro del brivido Dario Argento. L’ingresso è gratuito. Sempre negli stessi locali, la crew di Read & Play, gruppo affiatato che nel tempo si è specializzato in reading ad alto contenuto culturale, presenterà in anteprima una serata dedicata a Stephen King e alla musica nei suoi romanzi con “Musica da paura: le canzoni nell’opera di Stephen King”. (ingresso gratuito e brindisi finale). Ospiti principali i Goblin dell’acclamato maestro Claudio Simonetti, autore delle colonne sonore, tra le altre, dei film di Dario Argento. Il costo del biglietto di ingresso è di 10 euro, gratuito fino a 14 anni. I posti saranno limitati ed è consigliata la prenotazione al 328 5487491 (Assessorato Cultura e Turismo). La musica continuerà ad essere protagonista nelle serate del Festival accompagnando la passeggiata lungo il suggestivo il camminamento di ronda La Scarpa, luogo magico e unico in Europa, in cui una recente installazione di Light Design la trasforma in una vera e propria Hellish walk ma soprattutto nel Concerto della Banda musicale cittadina Note Noir, domenica alle 21.30, presso Piazzale Bersaglieri, in cui si ascolteranno famosi brani che hanno caratterizzato il cinema da brivido. Il festival sarà anche l’occasione per premiare i giovani scrittori del concorso letterario “Racconti della nostra terrà”, del’ I.C. Gioacchino Rossini (domenica, ore 21, Piazzale Bersaglieri), ma anche i concorrenti della competizione regionale Storie da Musei Archivi e Biblioteche (Domenica ore 18.30 Torrione Teodorico), sia per la sezione racconti che per le foto e video. Partner del Comune di Morro d’Alba, sempre attento alle tematiche culturali e aggregative e fresco di successo elettorale, anche le cantine vinicole Vicari, Fratelli Badiali, Bolognini, Ronconi e Romagnoli, che allieteranno gli eventi con degustazioni, le librerie IoBook di Senigallia e Libreria Incontri di Jesi che allestiranno bookshop durante gli eventi letterari e le Associazioni Circolo Acli, Circolo Morrese, Ass. “Insieme si può fare” e Associazione Speiro. La manifestazione ha il patrocinio della Regione Marche e della Provincia di Ancona.