Morro d'Alba, tornano i concerti e le degustazioni del Lacrima Wine Festival

Morro d’Alba (Ancona), 16 giugno 2023 - Un armonioso viaggio alla scoperta di un’eccellenza. In alto i calici per il Lacrima Wine Festival 2023, la rassegna di Morro D’Alba dedicata al pregiato vino doc in programma da venerdì prossimo al 25 giugno. Si parte venerdì prossimo in uno dei simboli architettonici di Morro D’Alba, il camminamento di ronda della Scarpa. Alle 19, il concertista, compositore e autore Roberto Fabbri accarezzerà le corde della sua chitarra “narrante” reinterpretando i capolavori di Lucio Battisti. Atmosfera che si preannuncia già particolarmente suggestiva, come quella che riuscirà a evocare il maestro Maurizio Mastrini in piazza Barcaroli a partire dalle ore 21.30, quando sfiorerà il suo pianoforte per condurre gli spettatori in un mondo incontaminato in cui la geniale creatività è al servizio delle emozioni. Il 24 giugno è di scena la Notte Romantica, affascinante occasione di rilievo nazionale per celebrare l’amore e il romanticismo nella magia delle piazze, dei vicoli e dei palazzi dei Borghi più Belli d’Italia. Tantissime le iniziative a Morro D’Alba. Dalle 18 è previsto l’aperitiAMO nei bar e nelle cantine. Alle 19, invece, l’avvolgente esibizione di Henry Domenico Durante (violino) e Irene Piazzai (arpa) con brindisi finale nel torrione Teodorico (“La Scarpa”). Alle 20, quindi, cena nei ristoranti del paese con menù romantico. Alle 21 è programmata la visita guidata nei luoghi più romantici con arrivo in piazza Barcaroli, dove a partire dalle 22 si accenderanno i riflettori per il concerto Amarcord Napoli del soprano Valeria Lombardi e del pianista Salvatore Moscogiuri, che eseguiranno un coinvolgente repertorio dei più grandi classici della musica partenopea. Dalle 20 alle 24 sarà inoltre possibile passeggiare a lume di candela nel suggestivo camminamento di ronda, scattarsi un selfie nella panchina degli innamorati e ammirare le installazioni di light design. Immancabile il bacio di mezzanotte lungo “La Scarpa”. Il Lacrima Wine Festival 2023 si chiuderà il 25 giugno in piazza Barcaroli, a partire dalle 21.30, con lo spettacolo in prima assoluta “In Vino Musica”, un itinerario musical-degustativo che coinvolgerà i più suggestivi luoghi del territorio. Un attore (Luca Violini), un chitarrista-compositore (Giovanni Seneca) e l’orchestra d’archi G. Rossini di Pesaro, creeranno un’esperienza multisensoriale tra gusto, parola e ascolto. «Con il Lacrima Wine Festival – spiega il direttore artistico dell’associazione Adriatico Mediterraneo, Giovanni Seneca –, l’enoturismo incontra la musica. È la rassegna che abbina l’arte al vino, fondendo al proprio interno ruralità e cultura. L’edizione di quest’anno sarà più concentrata ma molto variegata. L’obiettivo è quello di animare l’intero territorio diversificando l’offerta. Non solo note, quindi, ma anche degustazioni, passeggiate, mostre, laboratori per i più piccoli. Un’esperienza a 360 gradi che consentirà di conoscere e vivere le ricchezze di Morro D’Alba. Sono previsti concerti al tramonto, melodie avvolgenti e tanto romanticismo. Cercheremo di arrivare al cuore delle persone». Durante la manifestazione sarà possibile visitare la bellissima chiesa di San Gaudenzio e ammirare la pala dedicata a Sant’Agata, opera del Maestro Ercole Ramazzani, allievo di Lorenzo Lotto, nonché la mostra di Mario Giacomelli allestita al Museo Utensilia nei sotterranei del Castello (visitabile gratuitamente con l’acquisto di un calice di vino). E poi degustazioni a cura dell’Associazione Italiana Sommelier ("Delegazione Jesi e Castelli"), laboratori per bambini, la caccia al tesoro fotografica. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito (info e prenotazioni: 328 5487491, Assessorato Cultura e Turismo). In occasione del Lacrima Wine Festival 2023, le cantine organizzeranno iniziative ed eventi a tema, dando la possibilità ai visitatori di scoprire la genesi e assaporare la bellezza della Lacrima di Morro D’Alba.