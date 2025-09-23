Morro d'Alba, tra scorci e passeggiate di fine estate con l'arte di Carlo Cecchi

Morro d’Alba (Ancona), 23 settembre 2025 . Si avvia alla conclusione un’estate ricca di presenze per Morro d’Alba, uno dei borghi più belli d’Italia e città del vino. C’è tempo fino al 5 ottobre per visitare all’auditorium Santa Teleucania la mostra dal titolo ‘Rilievi Di Spalle’ dell’artista Carlo Cecchi, curata insieme all’artista dall'associazione culturale Speiro, in collaborazione con il Comune di Morro d’Alba. Cecchi, volto noto del panorama artistico marchigiano, espone dal 1974 in gallerie private e in spazi pubblici nazionali e internazionali (Biennale di Venezia, la Biennale di Zagabria, il PAC di Milano, la Biblioteca Angelica di Roma, a Grenoble, Basilea, Ostenda e Los Angeles). Le sue opere sono presenti in importanti collezioni pubbliche e private in Italia e all’estero. L’ingresso alla mostra è libero e l’esposizione è visitabile con il seguente orario: sabato e domenica: 10-12; 16.00-18.00. Per visite fuori da questo orario telefonare al 328 5487491 (Assessorato alla cultura). Domenica scorsa in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, con Passeggiando Degustando, il borgo ha fatto riscoprire la bellezza del territorio e delle campagne lungo le antiche vie di comunicazione. Si tratta di una passeggiata naturalistica, partenza dal centro storico alle 15.30, dove il percorso di 6,2 km, molto suggestivo e panoramico, si snoda lungo gli storici sentieri rurali, attraversando le vigne dove si produce il famoso vino Lacrima di Morro d’Alba. Queste strade di campagna, un tempo attraversate dai mezzadri che si prendevano cura dei campi, immortalate dal maestro della fotografia Mario Giacomelli, sono anche l’ispirazione di quella vita semplice e autentica da cui nasce l’opera di Enzo Cucchi, padre della transavanguardia e nativo di Morro d’Alba. Il percorso è particolarmente indicato per gli appassionati di fotografia che potranno godere di scorci suggestivi della campagna ma anche del mare e delle montagne in lontananza. "Oltre a queste esperienze - spiega l'assessore Alessandra Boldreghini - il borgo è pronto ad accogliere i turisti che vorranno trascorrere questo ultimo scorcio dell’estate nel suo bellissimo centro storico con il Camminamento di ronda la scarpa recentemente restaurato (Ingresso libero) e i sotterranei del castello presso il Museo Utensilia con la possibilità di visitare la Collezione Mario Giacomelli, con opere delle serie Cantamaggio, La buona terra e Presa di coscienza sulla natura. Apertura sabato e domenica, dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19.