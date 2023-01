Osimo, "Le prigioni" di Taurasi per il Giorno della Memoria

"Le nostre prigioni"

Osimo, 27 gennaio 2023 – Per il Giorno della Memoria viene presentato oggi alla biblioteca “Cini” di Osimo il volume dello storico Giovanni Taurasi “Le nostre prigioni. Storie di dissidenti nelle carceri fasciste”. L’intento dell’autore è raccontare le pagine forse meno conosciute della detenzione durante la dittatura fascista, non quindi quella dei lager e dei campi di concentramento, ma quelle del confino di polizia e delle carceri fasciste. “Non c’è stata solo detenzione o deportazione dopo le leggi razziali, ma durante il Ventennio si ricorreva già ampiamente allo strumento della detenzione e dell’incarcerazione degli avversari politici e di quanti non erano allineati al pensiero unico del fascismo – dicono dall’Anpi Osimo -. Non solo figure simbolo dell’antifascismo vennero arrestate e condannate dal Tribunale Speciale come Pertini, Gramsci o Spinelli, ma anche personalità che avevano osato sfidare il regime in modo più o meno efficace, come i nostri Renato Benedetto Fabrizi e Marino Verdolini, il primo addirittura morto di stenti al confino per le condizioni insalubri in cui fu costretto a vivere. I confinati e i detenuti antifascisti però seppero anche riscattarsi e scrissero le pagine più significative e moralmente elevate della nostra storia, la Resistenza e la Lotta di Liberazione prima e la Costituzione poi: per una nemesi della storia, fu proprio Umberto Terracini, confinato, comunista e presidente dell’Assemblea Costituente a firmare la Legge fondamentale che regola il nostro essere comunità”. L’appuntamento è per le 17.30 per riscoprire queste piccole grandi storie. Conversa con l’autore Gianluca Quacquarini, presidente Anppia, Associazione nazionale perseguitati politici italiani antifascisti.