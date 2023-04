Portonovo in fiore, centinaia di anconetani e turisti per il primo appuntamento

Portonovo (Ancona), 1 aprile 2023 – Una Portonovo così non l’abbiamo mai vista. La baia più bella dell’Adriatico anche oggi ha stregato con il suo fascino centinaia di persone, anconetani e turisti che l’hanno letteralmente invasa per il primo appuntamento di “Portonovo in fiore”.

Organizzato dal Comune di Ancona, dal Consorzio la Baia con il patrocinio del Parco del Conero, l’evento è un’insieme di emozioni, profumi e sapori unici con lo street food, il mercato dei fiori e dei prodotti tipici marchigiani, concerti nelle spiagge e negli angoli più belli, visite guidate per scoprire i sentieri, la flora, la fauna e i monumenti storici della baia.

Non mancano le pietre in equilibrio e danze diffuse. Un servizio di bus unisce i punti nevralgici di Ancona alla baia cui si può accedere esclusivamente con dei bus navetta gratuiti per vivere una gita fuori porta incredibilmente unica che oggi e domani, dalle 10.00 alle 21.00, farà scoprire il volto nuovo di Portonovo.