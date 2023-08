Premio internazionale della fisarmonica 2023: Alessandro Preziosi cambia data

Castelfidardo, 10 agosto 2023 - Due giorni di rinvio per un impegno cinematografico ma Alessandro Preziosi a Castelfidardo per il Pif 2023, Premio internazionale della fisarmonica, ci sarà. Così come il suo spettacolo di prosa e musica dedicato al centenario della nascita di Franco Zeffirelli, inizialmente previsto per il 14 settembre al Parco delle Rimembranze. Nuova data e nuova location per l’attesa performance dell’attore napoletano nella capitale della fisarmonica: il 16 settembre al cinema teatro Astra con orario d’inizio alle 21. “Appena abbiamo avuto la notizia – spiega Antonio Spaccarotella, direttore artistico della manifestazione – ci siamo subito messi a lavorare con lo staff di Preziosi per trovare una data alternativa perché era chiara l’intenzione reciproca di mantenere l’impegno con il pubblico del Pif. Siamo dispiaciuti per l’inconveniente ma garantiamo fin da ora l’assistenza per chi già ha acquistato il biglietto”.

Intanto i biglietti già acquistati saranno validi per lo spettacolo del 16. Per coloro che saranno impossibilitati a partecipare sono previsti rimborsi. È stata infatti già aperta la finestra per le richieste. Terminerà il 14 settembre. Chi ha acquistato il biglietto sul circuito di VivaTicket potrà accedere sul sito e compilare l’apposito form. Quanti invece hanno effettuato l’acquisto in Pro Loco o in biglietteria potranno rivolgersi alle stesse. Per maggiori informazioni scrivere a [email protected] o telefonare allo 071 7822987.

Preziosi leggerà alcune lettere autobiografiche scritte dal grande Maestro, sulle note di alcune delle più belle colonne sonore dei suoi film capolavoro. Brani celebri, affidati all’esecuzione di Filippo Arlia al pianoforte, Francesco Mariozzi al violoncello e Gianni Iorio al Bandoneon. I biglietti in prevendita sono acquistabili su VivaTicket.