Prenotazioni nave Amerigo Vespucci, ad Ancona sold out in meno di un'ora

Ancona, 20 marzo 2025 - Le prenotazioni per visitare la Nave Scuola Amerigo Vespucci si stanno rivelando un’impresa impossibile, con il sold out registrato in meno di un’ora per la tappa anconetana.

Aperte poco prima di mezzogiorno e annunciate con un post sui social, le prenotazioni per la visita alla nave nelle due date (1 e 2 aprile) sono infatti andate a ruba lasciando molti curiosi a bocca asciutta.

E tutto ciò arriva dopo il ‘disastro’ di lunedì, quando si sono aperte le registrazioni per la tappa di Venezia ma il sito ufficiale ha subito gravi rallentamenti, impedendo a molti utenti di completare la procedura.

"Trieste è stato impossibile prenotare, Venezia idem, stessa storia anche ad Ancona?" si legge tra i commenti sui social, dove la frustrazione degli utenti cresce di giorno in giorno. “Gestione imbarazzante”, “sito bloccato tutto il giorno e poi biglietti sold out”, “Impossibile avere un posto” scrivono alcuni utenti sulla pagina Instagram ‘Tour Vespucci’, dove vengono annunciate le aperture delle prenotazioni.

L'iter per accaparrarsi un biglietto non è facile: bisogna monitorare i social del tour ed essere pronti ad iscriversi nel momento in cui le finestre sono aperte. Una volta effettuata l'iscrizione c'è poi da attendere parecchio prima dell'arrivo della mail con il Qr code per la visita.