Senigallia, la violinista di fama internazionale Anna Tifu domenica al teatro La Fenice

Anna Tifu

Senigallia (Ancona), 10 marzo 2023 - Una delle più straordinarie violiniste della scena internazionale Anna Tifu domenica (ore 18) sarà al Teatro la Fenice di Senigallia.

Anna Tifu, vincitrice nel 2007 del prestigioso concorso internazionale George Enescu di Bucharest, è considerata una delle migliori interpreti della sua generazione. Dotata di temperamento, virtuosismo e musicalità ineguagliabili, per l’occasione Tifu, insieme al pianista Romeo Scaccia, eseguirà alcune delle pagine più belle della storia della musica classica come la celebre Ciaccona di Vitali, la Fantasia sulla Carmen di Bizet proseguendo poi con Tzigane di Ravel. Un concerto in grado di coinvolgere i neofiti e il pubblico più esigente.

Il cartellone di Senigallia Concerti con l’evento finale corona una stagione concertistica di grande successo e partecipazione di pubblico. La stagione, con direttore artistico il Maestro Federico Mondelci, è promossa dal Comune di Senigallia e dall’associazione Lemuse, che si realizza con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Marche.

Questo il programma del concerto per violino e pianoforte: Ciaccona in sol minore di Tommaso Vitali, Tzigane Op. 76 di Maurice Ravel, Meditazione da Thaïs di Jules Massenet, Carmen Fantasy Op. 25 di Pablo De Sarasate.



Al concerto saranno presenti tra il pubblico molti giovani allievi delle scuole medie degli istituti Marchetti e Fagnani accompagnati dai professori Paola Pancotti e Elena Solai. Tale iniziativa è volta a sensibilizzare i giovani avvicinandoli all’arte e alla bellezza.

Nata a Cagliari, anna Tifu ha iniziato lo studio del violino all’età di sei anni sotto la guida del padre e a suonare in pubblico a 8 anni, vincendo il primo premio con menzione speciale di merito alla rassegna di Vittorio Veneto.

A undici anni ha debuttato come solista con l’Orchestra National des Pays de la Loire e l’anno dopo, all’età di 12 anni, alla Scala di Milano con il concerto n.1 di Max Bruch.

All’età di quattordici anni ha vinto il primo premio al concorso internazionale Viotti Valsesia e nello stesso anno il primo premio al concorso Internazionale M. Abbado di Stresa. Si è diplomata ad appena quindici anni al conservatorio di Cagliari con il massimo dei voti e la menzione d’onore.

Biglietti disponibili sia sul circuito di Vivaticket sia nella biglietteria del teatro. La biglietteria è aperta sabato mattina e pomeriggio con orario 10.30 – 12.30 e 17 – 20; domenica la biglietteria sarà aperta dalle ore 15. Biglietti da 10 a 15 euro. Infoline 071 7930842 negli orari di apertura della biglietteria e su www.marchefestival.net.

Nella pagina YouTube di Marche Festival è possibile vedere/ascoltare il video per entrare nell’atmosfera in programma per domenica 12 marzo al Teatro La Fenice di Senigallia https://www.youtube.com/watch?v=CPclOv6b1rI.