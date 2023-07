Tananai a Senigallia: "Che emozione cantare con i fan". Quando si esibisce

Senigallia (Ancona), 20 luglio 2023 – Partito il countdown per l’atteso concerto di Tananai , la rivelazione di Sanremo si esibirà sul palco del Mamamia di Senigallia sabato alle 21,30. Per lui ogni concerto è un sogno che si avvera, la possibilità di ‘abbracciare’ il suo pubblico emozionandosi nel cantare insieme le canzoni.

Il 22 luglio si esibirà al Mamamia di Senigallia, il tour sta avendo un grande successo…

"Esibirmi sul palco è la mia comfort zone, l’adrenalina che mi dà non si esaurirà facilmente. Ho un rapporto molto bello e genuino con i miei fan, sia con i più piccoli che con i più grandi. Con me sono molto affettuosi, cantare insieme a loro è un’emozione incredibile".

Ci racconta un po’ il suo spettacolo?

"Ci saranno momenti diversi, alcuni in cui si ballerà, altri in cui ci si abbraccerà, momenti più intimi e altri di festa. Oltre ai pezzi dell’album Rave , Eclissi , canterò qualcosa del vecchio Ep Piccoli boati ; alternerò canzoni dance e ballad: caldo e freddo, freddo e caldo. Sto già assaporando il momento in cui intonerò Tango e Abissale dal vivo insieme al pubblico".

Cosa la emoziona di più ogni volta che sale su un palco?

"Sicuramente l’affetto che mi sta dando il pubblico, è qualcosa di inspiegabile. Spero di non deludere mai chi viene ad ascoltarmi, ma di crescere insieme". Il momento di un concerto a cui non vorrebbe mai rinunciare?

"Quando il pubblico canta insieme a me e vedo le persone commuoversi su Tango o ballare e divertirsi insieme a me".

Qual è la canzone a cui è più legato e perché?

"Sicuramente Tango . Avevo iniziato a scriverla immaginandomi un amore a distanza, facendo affidamento su un’esperienza mia, personale. Una volta che mi hanno raccontato la storia di Olga e Maxim la canzone ha preso una piega diversa, vedendo quei due volti, le persone che stavano vivendo questa storia, ho iniziando a parlare di loro, il testo è andato avanti soprattutto pensando a loro, a come si può vivere un amore segnato da una distanza obbligata, forzata dalla guerra, inimmaginabile per me e per tutti noi che siamo qui".

Da Sanremo la sua carriera ha subito una escalation. Se c’è, qual è il segreto del suo successo?

"Non penso ci sia un segreto o una formula giusta. Sono un ragazzo come tanti altri con una grande passione: la musica. È il mio mezzo di comunicazione, il modo in cui riesco ad esprimere completamente me stesso. A volte sono più introspettivo, mi piace prendermi del tempo per me, altre volte ho voglia di fare festa, stare con gli amici e con le persone che amo, sono così nella vita di tutti i giorni: scatenato e allo stesso tempo riflessivo. Mi piace mostrarmi così come sono, puntando sull’ironia e la leggerezza".

Da dove deriva il suo nome d’arte?

"Tananai è il nomignolo con cui mi chiamava mio nonno da piccolo, significa piccola peste e tutt’oggi mi rappresenta a pieno. È stato il mio primo nome d’arte già da bambino e ho voluto tenerlo nella carriera artistica da adulto".