Tempo di sagre in Vallesina: week end ricco tra Maiolati e Belvedere Ostrense

Maiolati Spontini (Ancona), 13 novembre 2024 – Autunno tempo di sagre in Vallesina. Il centro storico di Maiolati Spontini ospiterà da domani e per tutto il prossimo fine settimana, l’ormai tradizionale festa di San Martino. Per ben tre giorni, da venerdì a domenica il borgo si animerà con musica dal vivo, stand gastronomici, mercatini artigianali e tante novità per grandi e bambini. La manifestazione, organizzata dalla Società Filarmonica “Gaspare Spontini”, dall’associazione sportiva Asd “Maiolati United”, dal Coro femminile “Celeste Erard” e dal Circolo ricreativo cittadino Maiolati Spontini, con il patrocinio del Comune, consentirà di vivere il borgo all’insegna dell’enogastronomia, della tradizione e del divertimento. Si inizia venerdì alle 19,30, con l’apertura degli stand gastronomici e si prosegue alle 21 con l’animazione musicale a cura del gruppo “Le Meteore 1969”. Anche sabato si potrà mangiare nelle taverne del centro storico, dove si potranno gustare piatti tipici autunnali, polenta, dolci della tradizione, castagne e vin brulè. La musica dal vivo sarà quella dei gruppi “Balusk” e “Three Strings”. Domenica si inizierà dalle 10 con la “Passeggiata spontiniana” per i luoghi più significativi e suggestivi del centro storico (informazioni al numero 347 0336638). Nel pomeriggio, alle 15, si potrà partecipare al torneo di burraco (la quota di partecipazione è di 10 euro, per informazioni e prenotazioni c’è il numero 349 4939338) mentre gli stand gastronomici saranno aperti sia a pranzo (è gradita la prenotazione) che a cena. Nel corso del pomeriggio si alterneranno gruppi folkloristici, karaoke, clown e animazioni per bambini con l’associazione “Zampa Bianca”. Nei tre giorni di festa ci saranno anche la pesca di beneficenza e la mostra d’arte di Angelo Melaranci dal titolo “I volti della memoria”, nei locali della Casa delle fanciulle, che sarà presentata, sabato alle 16, da don Mariano Piccotti. Negli stessi giorni torna a Belvedere Ostrense, “Vecchi Sapori d'Autunno”, la kermesse dedicata alla valorizzazione e riscoperta delle specialità enogastronomiche della tradizione, arricchita da momenti formativi e di spettacolo. Debutterà domani con la "Notte delle Candele", suggestivo appuntamento nel cuore del borgo con taverne a menù fisso e presenza di uno chef oltre al centro illuminato esclusivamente da candele e l'esibizione serale dei Fuochi Fatui. Si entrerà poi nel vivo da venerdì a domenica quando le antiche cantine del centro storico apriranno eccezionalmente le loro porte per proporre menù e suggestioni d'altri tempi. Venerdì 15 gli ospiti d'onore saranno i JeegRobots con la loro musica che arriva direttamente dai cartoni animati. Sabato 16 invece arriva il rock particolare dei Kurnalcool che ci intratterrà durante la serata. Domenica 17, nel pomeriggio, potremo assistere al concerto degli Zio Pecos. Da non perdere, sabato 16, "EVOlviamoci sull'olio", convegno laboratorio per bambini alle ore 17:30 presso la Biblioteca Comunale di Piazza Risorgimento. L'apertura delle taverne è prevista dalle 19 e domenica, anche a pranzo, alle 12. Per info e prenotazioni 351/8032059