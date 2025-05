Le tipicità delle Marche sulle pizze gourmet: il progetto di Linfa fa tappa a Senigallia

Senigallia, 6 maggio 2025 – Può una pizza diventare un contenitore di emozioni? Sì se pizzaioli gourmet si cimentano in raffinate preparazioni che valorizzano nelle farciture i prodotti tipici delle Marche, in abbinamento ai vini doc. Il progetto ‘Pizze di Marca’, voluto da Linfa, azienda per l’agroalimentare della Camera di commercio Marche, si ferma giovedì 8 maggio alla pizzeria ‘Garage’ di Senigallia: "Qui – spiega il sommelier Otello Renzi che conduce le degustazioni – serviremo uno stracotto di maiale dell’azienda agricola Pacioni con tortino di patate Colfiorito al latte e riduzione di Lacrima di Morro d’Alba. Un incontro tra culture, da quella norcina, a quella casearia a quella enologica, di una regione straordinaria come le Marche”.

Renzi spiega quindi la filosofia delle pizze per veicolare le tipicità regionali: “In questo caso la favetta di Fratterosa andrà a farcire la focaccia sotto forma di cremoso. Quindi, nella pizza tra terra e mare, avremo i carciofi di Montelupone, la stracciatella, la tartare di mazzancolle, il croccante di guanciale e l’olio alla menta. Invece nella pizza “Il salto nelle Marche“ valorizzeremo il coniglio in porchetta, un altro grande classico della tradizione regionale. Marche anche nel dolce con il tortino tiepido di mele rosa dei Sibillini, la sua composta e il gelato al fiordilatte”. Il costo della degustazione è di 35 euro.

Il calendario

Il calendario degli eventi proseguirà poi nelle pizzerie ‘Capriccio’ di Monsano di Ancona (mercoledì 14 maggio), ‘Doma’ di Fano (giovedì 15 maggio), Nenè di Urbino (sabato 17 maggio), ‘La Nicchia’ di Ascoli Piceno (giovedì 22 maggio), Mamà di Porto Recanati (venerdì 23 maggio), Tuxedo di Comunanza (Ascoli Piceno, giovedì 5 giugno), ‘E’Bonafuria’ di Ascoli (venerdì 6 giugno) e ‘Farina Lab’ di Marina Palmense (Fermo, giovedì 12 giugno), sempre all’insegna di pizza, prodotti tipici e vini doc delle Marche.