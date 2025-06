UlisseFest Ancona 2025, 100 ospiti per 40 eventi: il programma

Ancona, 12 giugno 2025 – Più di quaranta eventi animati da oltre cento ospiti. L’“UlisseFest” concede il bis ad Ancona, e rilancia con una seconda edizione ricchissima. Ai tre giorni ‘ufficiali’, dal 4 al 6 luglio, si aggiungono due anteprime, domani con Maurizio De Giovanni e il 26 giugno con Edoardo Prati (che porterà alle Muse lo spettacolo ‘Com’è profondo il mare’), e una giornata inaugurale, il 2 luglio, sorta di ‘antipasto’ al festival, ideato e organizzato dalla casa editrice EDT, partner di Lonely Planet per l’Italia dal 1992. Tra i media partner c’è anche Il Resto del Carlino. Il direttore artistico Angelo Pittro annuncia anche qualche novità, come la presenza di Licia Colò, popolarissima divulgatrice e viaggiatrice appassionata, che sarà venerdì 4 in piazza del Papa, e la proiezione di ‘Posso entrare - Un’ode a Napoli’, docuflm con cui Trudie Styler, nientemeno che moglie di Sting, racconta come gli stranieri vedono la città partenopea. Tra le altre novità annunciate oggi, Luca Calvani, attore e conduttore, in dialogo con Guido Guidi, parlerà del suo ritorno all’essenziale tra orti, cibo e stagionalità, al centro del libro Cavoli & Merende. Ma anche Gianluca Vitiello, regista e conduttore di Radio Deejay, presenterà il docufilm Noi Non Siamo Napoletani, dedicato a chi ha scelto Napoli come casa, pur non essendoci nato.

Il tema di quest’anno, “E ancora mi stupisco”, celebra la capacità di meravigliarsi, di lasciarsi ancora sorprendere dal mondo. E di vivere il viaggio non come semplice svago, ma come intensa esperienza personale, fatta di incontri, immagini e racconti che cambiano il nostro modo di vedere le cose. Non a caso tra gli ospiti c’è Vittorio Lingiardi, psicanalista candidato al Premio Strega Saggistica 2025, che accompagnerà il pubblico attraverso paesaggi esterni e interni, scienza e poesia, conoscenza e meraviglia. E il dj-set d’apertura di Tyler Ov Gaia proporrà musica intesa come ‘pratica catartica’ e ‘rituale energico’, tra elettronica percussiva e psichedelia estatica.

Cuore musicale del festival sarà l’Arena sul Mare al Porto Antico, dove si esibiranno i Come Cose (il 4) e Max Gazzè accompagnato dall’Orchestra Popolare del Saltarello (il 5). La musica a ‘UlisseFest’ non è solo concerti. Vedi ‘Nica’s Dream’, omaggio a Pannonica de Koenigswarter, straordinaria mecenate di tanti jazzisti americani, con Valerio Corzani (voce narrante), Giorgio Li Calzi (tromba) e le Polaroid di Nica animate da Andrea Daddi. Ci sarà poi Radio Capital, con alcune delle sue voci più amate, da Doris Zaccone a Marco Maisano. Fra le ‘star’ del cartellone c’è Vincenzo Schettini, definito da Pittro “il professore più famoso d’Italia, che da parecchio tempo incanta sia sui social che dal vivo”.

Fra gli ospiti più attesi c’è anche l’atleta paralimpico Andrea Lanfri, il primo pluriamputato al mondo a salire in autonomia sull’Everest... Matteo Bordone, autore del podcast Viaggio a Tokyo, in collegamento con Flavio Parisi (da vent’anni residente in Giappone) svelerà molti ‘enigmi’ del Sol Levante. Altre due mete ‘non banali’ da approfondire saranno l’India e la Mauritania. Quanto all’Italia, si potrà fare un viaggio ispirato da 500 grandi autori che hanno saputo cantare i 60 siti italiani Patrimonio Unesco. Importante la tavola rotonda ‘Un viaggio per tutti: accessibilità, innovazione e inclusione nel turismo del futuro’. Si parlerà anche del Museo Omero, definito da Pittro “un’eccellenza di Ancona”.