Monte San Vito, era ai domiciliari ma fa un aperitivo al bar: portato in carcere

MONTE SAN VITO (Ancona), 2 settembre 2025 -E’ ai domiciliari ma viene beccato al bar a fare un aperitivo con un’amica. Nella serata di ieri i carabinieri della stazione di Monte San Vito e della Radiomobile di Jesi hanno arrestato un 33enne pregiudicato, originario di Ancona, dando esecuzione a un provvedimento di sospensione della misura alternativa della detenzione domiciliare, emesso dall’ufficio di sorveglianza di Ancona. Il 33enne, condannato a 8 mesi di reclusione per danneggiamento aggravato commesso la notte del 6 agosto del 2021 all’interno del Caffè della Stazione di Filottrano, dallo scorso 16 agosto stava scontando la pena in regime alternativo presso la sua abitazione a Monte San Vito. Da quella data, tuttavia, per ben due volte non era stato in casa, prima dai carabinieri della locale stazione (il 25 agosto) e poi dai colleghi dell’Aliquota Radiomobile di Jesi (il 27 agosto). In quest’ultima occasione, in particolare, il condannato era stato beccato nella tarda mattinata in un bar del centro di Jesi, mentre consumava l’aperitivo in compagnia di una conoscente, nonostante fosse autorizzato ad uscire di casa solo per esigenze terapeutiche ed esclusivamente nella fascia oraria del primo mattino. Nei confronti dell’uomo, proprio a seguito delle segnalazioni scaturite nei due casi di evasione riscontrati dai militari dell’Arma, il Tribunale di Sorveglianza dorico ha disposto con decreto la sospensione cautelare della misura alternativa e l’applicazione della detenzione carceraria. L’uomo è stato quindi portato a Montacuto.