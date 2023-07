100 e lode ai 4 super studenti di Ancona, ecco come hanno coniugato studio, sport e tempo libero

Quattro super studenti di Ancona e un diploma di maturità da 100 e lode per Gaia, Luca, Elisa e Andrea. Il Carlino li ha intervistati. I ragazzi, tutti classe 2004, hanno frequentato due dei principali licei cittadini: c’è infatti chi – come Gaia e Luca – viene dal Savoia Benincasa e chi, invece, ha frequentato il Galilei di via Gossens. Certo è che tutti sono riusciti a coniugare studio, sport e tempo libero. Ma qual è il trucco per tuffarsi nel mondo degli adulti con un 100 e lode? "Oddio – ride Elisa Arcifava – non c’è alcun trucco, ve lo garantisco. Io ho sempre studiato tutto l’anno e a ridosso della Maturità ho fatto un mega ripasso. L’esame è stato meno difficile del previsto, sia gli scritti sia l’orale erano fattibili – racconta Elisa, che è appena uscita dal liceo scientifico Galileo Galilei (indirizzo umanistico) – Di italiano ho scelto la prima traccia, quella su Quasimodo, la tipologia A. Come seconda prova avevo poi la prova di matematica dello scientifico, uno studio di funzioni, un problemone e vari quesiti di temi di questi anni. Il ripasso è iniziato l’ultima settimana di scuola. Facevo ogni giorno diverse materie per suddividermi il carico di studio. Sono partita da ciò che avevo affrontato a inizio anno e quello che ricordavo meglio, i temi che avevamo fatto alla fine, li ho fatti dopo, più velocemente". Elisa è anche una nuotatrice: "Ho sempre fatto nuoto, ma non a livello agonistico, non è stato un grosso impegno, ma sono riuscita sempre a mettere insieme le cose, lo sport e lo studio. Il weekend, di solito, di mattina, studiavo, ma solo alla domenica, dato che il sabato c’era scuola. Certo, poi nel caso di verifiche del lunedì, allora mi prendevo più tempo, altrimenti la domenica pomeriggio mi riposavo e mi dedicavo ad attività che mi rilassassero". La materia preferita di Elisa è l’italiano e i professori della commissione di maturità sono stati severi ma giusti.

Nicolò Moricci