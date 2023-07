105 Xmasters', Albarun a Senigallia con Sport, Musica ed Intrattenimento

Un’‘alzataccia’, ma evidentemente ne valeva la pena. In tanti ieri mattina, esattamente alle ore 5.40, hanno partecipato all’apertura della dodicesima edizione di ‘105 Xmasters’, sul lungomare Mameli a Senigallia. Parliamo dell’Albarun, appuntamento che ha chiamato a raccolta migliaia di persone di tutte le età. Questa mattina, ma molto più tardi (ore 10), è atteso il surfista Roberto D’Amico, che eseguirà un clean up insieme ai suoi followers nel tratto di mare antistante il Village della popolare manifestazione. Fino a domenica 23, in compagnia di Radio 105, il Village di oltre 40mila metri quadrati sulla spiaggia unirà sport, musica e intrattenimento.

Oltre quaranta le discipline, agonistiche e non, che sarà possibile ammirare e testare. Molto ricca la giornata odierna, con corsi e workshop, tra gli altri, di windsurf, sup, surf, kitesurf, jet surf flyboard, e-surf, e-foil, climbing e moto d’acqua. Gli orari sono dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 19, o dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 17. Alle ore 10 ci sarà il campionato freestyle di Hero Battle Cup. Alle ore 19, all’Engine Bar, è in programma un dj set.