"105XMasters": dal 13 luglio scatta la festa

Ufficializzate le date della 13° edizione del 105XMasters in programma dal 13 al 21 luglio. Nove giorni tra sport, personaggi, talk, musica, eventi e impegno per l’ambiente. Con Radio 105 che trasmetterà in diretta dal Village, si potrà vivere ovunque l’atmosfera unica di 105XMasters, dal lunedì al venerdì, dalle 18 alle 20. A condurre ci saranno Lodovica Comello, Dario Micolani, Edoardo Mecca. con "105 - Lei, Lui, L’ altro", mentre nei fine settimana sarà il momento di "105 Mindset" con Moko. Saranno oltre 40 mila metri quadrati da vivere in spiaggia, con tante attività sportive da provare (come arrampicata, vela, windsurf, kitesurf, sup, surf, boxe, mma, balance board, surf skate), gare, corsi, workshop, musica, eventi, intrattenimento sempre all’insegna dell’inclusività e della sostenibilità ambientale. Grazie alla preziosa collaborazione con Cip Marche e Inail Marche, il Village diventerà il cuore pulsante del divertimento e dell’inclusione, l’intero spazio infatti sarà accessibile a tutti, offrendo ampie aree dedicate alle discipline paralimpiche. Un palco tutto nuovo attenderà gli amanti della notte e della musica live, dall’elettronica al pop, con artisti e artiste del panorama musicale italiano ed internazionale. Per tutti ci sarà la possibilità di sperimentare gli sport estremi negli stand che saranno allestiti nel tratto di spiaggia libera del lungomare Mameli