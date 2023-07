11 anni di domande, ricerca di senso e mancato rispetto, la testimonianza di Paola Giorgi

"Undici anni di domande, di ricerca di senso, di mancato rispetto, sguardi accusatori, giudizi feroci buttati in pasto a un’ anima a volte incredula. Non è questo il primo giudizio a mio favore, in questa lenta agonia, ricordo anche la totale esclusione dalle accuse dalla parte della Corte dei Conti che mai mi ha tirata in ballo". Così Paola Giorgi ex consigliere regionale ed ex assessore che dice grazie a sua figlia Agnese Paolucci "allora ragazzina da proteggere da tutta quella mer.. mediatica che mi è stata buttata addosso, oggi donna consapevole e premurosa al mio fianco". "Si dovrebbe dire ‘Non lo auguro a nessuno’, invece no. Un’ esperienza del genere ti cambia dentro, ti sventra, ti dilania, riduce in pezzi, e riempie di domande. Soprattutto ti fa capire il significato della giustizia, dei suoi meccanismi, umani. Nessuna critica, solo consapevolezza. Un’esperienza così ti fa toccare l’invidia in maniera profonda, la cattiveria gratuita, nei tuoi confronti come persona, come donna di successo e come politico. Quanto si può essere colpevolizzati per avere la passione per la politica. Sono trascorsi 11 anni, tanti – aggiunge - ma io ricordo tutto nitidamente: gli sguardi, i giudizi malamente celati, il gioire per l’ingiustizia, le parole pronunciate per ferire. Addirittura il compiacimento. Ci vorrà tempo, lo so, per frammentare il dolore provato in questi undici anni, andare a rivederne le molecole una ad una e ricordare quale fibra hanno spezzato. So che lo farò e tutto questo andrà a riempire il baule della mia anima, un mondo colmo di tutto, complice del mio essere una brava attrice. E poi potrò fare pace con la mia grande passione per la politica, che ho messo in dubbio e trattato quasi come fosse essa stessa la responsabile di questa storia".