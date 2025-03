I soldi o ti taglio la gola. Tentata estorsione in centro: 13enne minaccia coetaneo

Ancona, 10 marzo 2025 – Invece di chiamare i genitori, in preda al terrore ha fermato due agenti della polizia locale in servizio in centro. “Aiutatemi, c’è un ragazzo che minaccia”.

Sabato pomeriggio, le 18.30 circa, l’ora dello struscio. Un sacco di gente, come sempre, lungo corso Garibaldi. I due agenti vedono arrivare un ragazzino, 14 anni non compiuti. “C’è uno che mi chiede dei soldi o mi taglia la gola”. Il ragazzo fa vedere i messaggi ricevuti sul suo smartphone.

Ce ne sono diversi, tutti dello stesso tenore. A questo punto gli agenti concordano con lui di fissare un appuntamento con il presunto estorsore. Ha anche lui 14 anni non compiuti. Non molto tempo dopo, il ragazzo si presenta all’appuntamento davanti alla Galleria Dorica. Ed è qui che entrano in gioco i due agenti che bloccano il ragazzino e gli chiedono di tirare fuori il telefono e tutto quello che ha in tasca. Il 13enne consegna un coltello a lama lunga e il cellulare: una rapida analisi conferma la corrispondenza messaggistica con il coetaneo. Immediatamente il comandante della polizia locale, Marco Caglioti informa del fatto la Procura dei minori, guidata dalla dottoressa Cristina Tedeschini. Il coltello viene sequestrato, i telefonini no.

Il presunto estorsore, avendo meno di 14 anni non è imputabile. Ma il contenuto dei messaggi è inequivocabile e pesante. Secondo le prime informazioni, le richieste di denaro e le minacce non sarebbero collegate a debiti pregressi. Durante le prime fasi delle identificazioni, sul posto si sono radunati anche altri ragazzini molto giovani, anche tra 10 e 11 anni, che, non sarebbero coinvolti nella vicenda, ma che conoscevano sia la vittima della tentata estorsione sia l’autore. Sono tutti residenti ad Ancona: sono stati poi identificati al comando della polizia locale. Da capire a cosa servissero i soldi da estorcere: su questo s’indagherà a fondo.

Il 13enne armato di coltello non è stato denunciato. Ma la sua posizione ora è al vaglio della Procura minorile che potrà approfondire la dinamica di un episodio che potrebbe non essere isolato e che riapre uno squarcio inquietante sul panorama giovanile nel cuore della città: piazza Roma, in particolar modo, è il fulcro del problema, in quanto raduno giornaliero di decine di minorenni spesso dediti ad attività non propriamente adolescenziali e con comportamenti non da criminali organizzati, ma da bulli del quartiere sì. Il ragazzo fermato dai vigili, si sarebbe presentato all’appuntamento col coetaneo in modo spavaldo e arrogante. E soprattutto minimamente pentito. A differenza dei genitori che lo hanno poi preso in consegna che si sono invece scusati ripetutamente per il comportamento del figlio.