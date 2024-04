"14 Febbraio", il gruppo 4 promosso nella serie A

Il 14 Febbraio può esultare: la serie A è realtà. Il gruppo 4 dello storico circolo di Ancona, infatti, ha trionfato nel campionato provinciale di B di boccette con un turno di anticipo, chiudendo i conti contro il Passo Ripe, battuto 6-0. Risultato che ha permesso di raggiungere quota 157 punti in 37 giornate, di cui un paio di riposo. Una media di circa 4,5 punti a gara che è risultata decisiva nel lungo duello con il Real Ponte Rio, che con 147 punti è ora chiamato a difendere il secondo posto – in vista dei playoff – dall’assalto della terza forza del campionato, il Gabbiano, che di punti ne registra 143. Il 14 Febbraio (4) si gode la promozione diretta al prossimo campionato di serie A, mentre le altre formazioni del circolo di via Persiani attendono di conoscere il proprio destino al termine dell’ultima giornata (in programma venerdì). Il presidente Alessandro Tadini esulta: "Sono felice, estremamente soddisfatto. È un grande orgoglio per noi, il 14 Febbraio non riusciva a mettere le mani su un campionato di categoria da oltre dieci anni, nonostante siano numerose le affermazioni in ambito provinciale e regionale".

Dunque il capitano del 14 Febbraio (4) Lorenzo Polenta: "Mi accodo al presidente Tadini, sono contento e orgoglioso dei miei compagni. L’avventura è stata molto combattuta, incerta fino alla fine, considerate le qualità delle inseguitrici. Siamo riusciti a coronare il sogno grazie ad una super squadra, unita e disponibile. Ringrazio ogni componente della rosa".

Ecco i protagonisti del 14 Febbraio (4): Lorenzo Polenta (capitano), Leonardo Paolinelli, Stefano Senatore, Morgan Forlani, Lanfranco Gambini, Sergio Rosi, Massimo Amoroso, Massimo Santangelo, Alessandro Pompili, Alessandro Giuliano, Fabio Pigini, Mauro Musumeci, Gianni Fiorini, Marco Forini, Riccardo Bonventi.