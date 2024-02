Una 14enne in sala slot: multa da 6.600 euro al titolare

Monsano (Ancona), 13 febbraio 2024 - L'accesso alla sala giochi, come in tutt'Italia, è vietato ai minori di 18 anni. Ma a Monsano, nell'entroterra, in una sala slot la squadra della Questura, durante specifici controlli, ha trovato una ragazzina di soli 14 anni. Uno sgarro che è costato molto caro al titolare dell'esercizio: si è visto contestare una sanzione amministrativa da 6.600 euro. Una multa che l'ha stupito moltissimo, visto che impiega addetti alla sicurezza all'ingresso della sala. A questo punto la Questura trasmetterà gli atti ai Monopoli di Stato, che dovranno decidere la sospensione o meno dell'attività di gioco dell'esercizio. "L'attenzione della Questura verso certi fenomeni, che potrebbero cagionare ludopatia, resta alta a difesa della fascia debole dei minorenni", e il commento della Questura, diretta da Cesare Capocasa.