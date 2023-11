"1723, le Costituzioni dei Moderni" al teatro delle Muse

Il Rito Moderno Italiano (rito di perfezionamento del Grande Oriente d’Italia), che ha promosso per sabato 25 novembre il Convegno “1723, le Costituzioni dei Moderni” presso il ridotto del Teatro delle Muse di Ancona, discende dai cosiddetti Moderns che, adottando dette Costituzioni, hanno contribuito alla valorizzazione di quei principi di Tolleranza e Libertà che il mondo moderno riconosce come fondamentali, ma che oggi sono messi in discussione da vecchi e nuovi integralismi.

Il convegno si aprirà alle 17.30 con l’introduzione di Fabrizio Illuminati, Saggissimo del Capitolo Libertè Cherie di Jesi, seguiranno i saluti di Giorgio Canali, Saggissimo del Capitolo Conero di Ancona, e del Presidente di Collegio dei Maestri Venerabili delle Marche del Grande Oriente d’Italia per poi dare spazio alla relazione del filosofo Gian Mario Cazzaniga, le conclusioni saranno affidate a Cesare Cometto, supremo comandante del Rito Moderno.

Quest’anno la Massoneria Universale celebra appunto il tricentenario delle Costituzioni del 1723, note anche come “Costituzioni di Anderson”. Queste costituzioni rappresentano un tentativo di pacificazione ideologica e sociale, in un periodo in cui l’Inghilterra era profondamente divisa tra cattolici stuardisti da una parte e protestanti hannoveriani dall’altra. La Massoneria inglese, unificando le varie logge di tendenze diverse, ha operato una mediazione delicata sul terreno politico e religioso, basata sulla tolleranza; fu, infatti, con la tolleranza che riuscirono a convivere in uno stesso Ordine Logge cattoliche stuardiste e Logge hannoveriane protestanti. Le Costituzioni del 1723 sono ancora oggi riconosciute come vigenti da molte obbedienze, tra cui il Grande Oriente d’Italia. Esse uniscono uomini di tutte le religioni o confessioni proponendo una comune legge morale, “nella quale tutti convengono” ; il successo della Massoneria nei secoli successivi si deve a questa impostazione “laica”, che ha permesso la creazione di un “centro d’unione”, prima tra cattolici e protestanti, per poi estendersi agli ebrei ed infine ad ogni altra confessione.