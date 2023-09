"200 libri donati a La Fornace di Maiolati Spontini dalla blogger Elisa Tosti"

È ripresa l’attività della biblioteca La Fornace di Moie dopo la pausa estiva. Sono tornate le aperture anche di mattina e i laboratori, circoli letterari e progetti, come Bookbox. Un’iniziativa, quella che trasforma in biblioteche le sale d’attesa di studi medici e centri estetici grazie ai volumi disponibili o donati appositamente alla struttura di Moie per essere portati fuori, fra la gente, proprio tramite scatole, che ha avuto una testimonial d’eccezione. Elisa Tosti, una giovane blogger che ha raccolto e donato a La Fornace oltre duecento libri. Di professione capostazione con una una laurea in lingue e una passione per la lettura che dura da una vita, la blogger Elisa Tosti è diventata famosa sui social come influencer di libri marchigiana. Nei suoi profili "ilibridieli" Elisa consiglia letture, fa scoprire librerie e biblioteche, eventi letterari e progetti. Proprio a sostegno dell’iniziativa curata dalla biblioteca di Moie e dal Gruppo Solidarietà, Elisa ha lanciato un appello ed è riuscita a raccogliere più di 200 libri, donati da cittadini della zona e non solo. Elisa è una volontaria della biblioteca come pure Sonia Mazzoni, che da Ancona si occupa dei social de La Fornace.