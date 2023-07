25 anni di Corinaldo Jazz, 4 imperdibili concerti con Globettrotter, Menconi, Erskine e Rodriguez

Corinaldo Jazz compie 25 anni, e per festeggiare propone quattro imperdibili concerti, che si svolgeranno nella Piazza Il Terreno alle ore 21.30. Si inizia venerdì 21 (ingresso libero) con i Globettrotter, che presentano ‘Never Give Up’, disco prodotto e arrangiato da George Whitty che vede Luca Di Luzio alla chitarra, Randy Brecker alla tromba, Alain Caron al basso elettrico, Rodney Holmes alla batteria e lo stesso Whitty alle tastiere. E’ un jazz elettrico ma di facile ascolto, con melodie lineari ma mai banali, ritmiche solide e arrangiamenti accattivanti. Per il tour 2023 ci sono anche Manuel Trabucco (sax) e il formidabile Dave Weckl (batteria). Martedì 25 (ingresso libero) sarà la volta di uno dei più noti chitarristi italiani, Alessio Menconi, con il suo progetto "Wes 100", dedicato al mitico Wes Montgomery. Menconi, musicista internazionale con all’attivo migliaia di concerti in oltre 40 paesi, celebra con il suo trio i 100 anni dalla nascita del più grande chitarrista jazz di sempre. Il 3 agosto (ingresso 15 euro) arriverà il quartetto di uno dei più famosi batteristi jazz al mondo: Peter Erskine. Al suo fianco, Alan Pasqua (pianoforte), Darek Oles (contrabbasso) e George Garzone (sax). Erskine è un’icona. Basti dire che è stato membro degli Weather Report, nella loro epoca d’oro. Gran finale il 5 agosto (ingresso 15 €) con il trio cubano di Alfredo Rodriguez, l’erede di Michel Camilo. Nella musica di Rodríguez la critica ritrova gli echi di almeno tre leggendari pianisti jazz: Jarrett, Monk e Tatum. Nel 2006 al Montreux Jazz Festival viene notato da Quincy Jones, che, impressionato dalle sue qualità, lo accoglie nella sua agenzia. In breve, Rodríguez conquista i palchi dei festival più famosi al mondo. Con lui, Yarel Hernandez al basso e Michael Olivera alla batteria. La rassegna è organizzata da Comune e Associazione Culturale Round Jazz.