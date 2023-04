25 Aprile, ripulito il Monumento "Una squadra anti vandali e graffiti"

di Nicolò Moricci

Ripulito il Monumento ai Caduti del Passetto: rimosse tutte le scritte dei vandali. L’ecosabbiatrice è entrata in azione ieri. Qui, in piazza IV Novembre, dopo il sopralluogo (dei giorni scorsi) di Comune e Soprintendenza, si è dato nuovamente il via ai lavori. Ultimamente, il Monumento del Passetto era stato bersagliato da scritte obbrobriose e di ogni genere. Qualcuno osava lasciare perfino la propria firma, appuntando sul marmo l’account Instagram, a mo’ di sfida. Altri, invece, preferivano mantenere un basso profilo, con solo le iniziali della coppia e la data sulle colonne. A ben poco, evidentemente, è servita la telecamera sopra il belvedere Virna Lisi. Sul basamento centrale, scritte di ogni genere, a tratti incomprensibili. Il bianco della pietra d’Istria era diventato un arcobaleno di colori: i writer più scatenati avevano infatti presumibilmente usato bombolette spray, pennarelli indelebili o evidenziatori neri a punta grossa. Impossibile mandare via quelle oscenità pulendo con alcool e panni umidi. C’è voluta, appunto, una ecosabbiatrice, dei compressori e tanto (ma tanto) olio di gomito.

Gli operatori sono arrivati in cima al Viale della Vittoria ieri mattina. Alle 9, erano già a lavoro. L’intervento è durato tutta la giornata e il Monumento ora, finalmente, splende di nuovo. Le operazioni sono state compiute proprio a ridosso della Festa della Liberazione del 25 aprile per restituire dignità alla storia della città e della nazione. In condizioni normali, rimuovere quel genere di scritte sarebbe costato 3-4mila euro. Soldi dei contribuenti, chiaramente. L’attrezzatura, complessivamente, costerebbe 7mila euro. Ma per adesso, fortunatamente, l’intervento è a costo zero: "Sì, confermo – spiega Simone Rumori, della omonima ditta – Ieri abbiamo ripulito il Monumento gratuitamente, grazie alla collaborazione della Zeta costruzioni. Fra tre giorni sarà il 25 aprile e vorremmo dare lustro alla città a partire dal Passetto, luogo simbolo di Ancona. Quello che abbiamo in mente – prosegue – è un progetto per sensibilizzare la città in tema di decoro urbano. L’iniziativa si chiamerà ‘Ancona pulita’ e il fine – precisa Rumori – è creare una squadra per rimuovere le scritte e i graffiti a sfondo vandalico che deturpano la città. Coinvolgeremo nel tempo anche Confartigianato e Confcommercio, per calmierare i prezzi a favore delle attività commerciali".

Il Monumento è stato pulito grazie all’impiego di un’eco sabbiatrice, "un macchinario nato per il restauro monumentale, che spara un inerte minerale. E noi operatori, dosando la pressione della macchina, possiamo sparare l’inerte da 01 a 10 ‘bar’ di pressione. Con la pressione giusta, si rimuove così la sporcizia senza rovinare la superficie, fatta di pietra naturale. Noi – continua Rumori – abbiamo lasciato delle linee guida alla Soprintendenza, di modo che, qualora i vandali tornassero al Monumento, si sa già come pulirlo".

Anche il mantenimento è importante, come illustra Alessandro Zagaglia, della Zeta costruzioni: "Si potrebbero applicare prodotti naturali in grado di creare uno strato protettivo sulla superficie pulita, che diverrebbe dunque antigraffiti. Questi prodotti, tra l’altro, renderebbero più facile la pulizia, che in tal caso potrebbe farsi con un semplice panno e dell’estratto di mela".