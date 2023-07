25° Edizione di 'Ambarabà', Lo Spettacolo 'Il Mio Amico è un Asino' a Corinaldo

Nuovo appuntamento con ‘Ambarabà’, festival di teatro, laboratori, arte e natura a cura di Teatro Giovani Teatro Pirata, giunto alla sua venticinquesima edizione. Questa sera (ore 21.30) nella piazza il Terreno di Corinaldo va in scena lo spettacolo "Il mio amico è un asino", una produzione di Florian Teatro ispirata a "Platero y yo" del Premio Nobel per la Letteratura 1956 Juan Ramon Jimenez. La storia narra di Soledad che cerca da giorni il suo amico che è scomparso e non si capacita di come Lindo, l’asinello che ha sempre condiviso con lei ogni esperienza, sia sparito nel nulla durante la notte. Sarà l’incontro casuale con un musicista di strada che le farà ripensare l’amicizia come relazione che si coltiva tutti i giorni e che non esclude l’affetto per tutti gli esseri viventi.