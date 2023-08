"30 anni di Casacon a Sirolo: accordo siglato dal sindaco"

L’ex Conchiglia verde, ora Casacon, è "per sempre dei sirolesi". Firmato l’accordo per il diritto di superficie tra Comune di Sirolo e Casacon. Nel Consiglio comunale del 4 agosto scorso, "per permettere alla ditta Pil di accedere a un mutuo, è stato approvato da tutta la maggioranza, con l’assenza di tutta la minoranza, il contratto del diritto di superficie, sottoscritto nello stesso pomeriggio. Sono già nelle casse del Comune 600mila euro – fa sapere il sindaco di Sirolo, Filippo Moschella – Quando arriverà il valore calcolato dall’Agenzia delle entrate si farà il conguaglio, quasi la stessa cifra che si sarebbe ricevuta coi contratti d’affitto in 30 anni. La ditta utilizzerà i muri per 30 anni, rinnovabili per altri 30, con pagamento di un’ulteriore cifra, e poi consegnerà gratis le chiavi e l’immobile al Comune, e quindi a tutti i sirolesi". Una storia che va avanti dal 1949, quando l’amministrazione affittò per 18 anni alla famiglia Sturba il terreno di oltre 3mila metri quadrati nel boschetto comunale di via Bosco, per la costruzione di una piattaforma in cemento per ballare. Nel 2022, fu l’erede di Sturba a cedere l’impresa alla ditta Pil.

n.m.