5 anni di Fondazione Scarponi, in Piazza delle Monachette il Talk su Sport e Valori

Cinque anni di Fondazione Michele Scarponi. Tanti ne sono passati da quel giorno di maggio del 2018, quasi un anno dopo quel terribile incidente in allenamento di aprile 2017 sulle strade filottranesi che strappò alla vita capitan Astana. E oggi a Jesi, città dove è nato Michele Scarponi il 25 settembre del 1979, "festeggiamo insieme" fanno sapere dalla Fondazione. Dal tardo pomeriggio quando alle ore 18.30 nella Fondazione, in Corso Matteotti, ci sarà la proiezione del video "Nel nido dell’aquila". Poi alle 21 in piazza delle Monachette il talk con tanti ospiti, visto che hanno confermato la presenza Marino Bartoletti, l’ex professionista e attuale commissario tecnico della Nazionale italiana di ciclismo Daniele Bennati, Andrea Colombo, Matteo Dondé, Giuseppe Martinelli, Alessandra Giardini (In caso di maltempo la serata si svolgerà al Palazzo dei Convegni). "Insieme parleremo di sport e di valori, quelli cari a Michele, e che oggi sono anche della Fondazione. Sono i valori che da 5 anni guidano tutte le attività che portiamo avanti per rendere la strada uno spazio di pace e da vivere. Presenteremo anche le novità della Fondazione, parleremo dalla Città 30" le parole scritte nei vari post da Marco Scarponi, fratello dell’Aquila di Cantalupo.