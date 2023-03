5 Stelle, divorzi e candidato Spunta il nome di Sparapani

di Pierfrancesco Curzi

"Entro questa settimana presenteremo la nostra lista ufficiale e soprattutto scioglieremo le riserve su eventuali apparentamenti. Enrico Sparapani? L’ingegnere anconetano ha dato la sua disponibilità, ma ancora non lo possiamo considerare ufficiale". Sergio Romagnoli è il coordinatore provinciale del Movimento 5 Stelle e dopo aver confermato che Andrea Vecchietti e Daniela Diomedi, attuali consiglieri comunali, sono fuori dal gruppo, annuncia la settimana decisiva: "Con loro ci sono stati degli attriti e così abbiamo deciso consensualmente di scegliere strade diverse – conferma Romagnoli – È vero,Vecchietti è stato il nostro candidato per qualche tempo, ma le reciproche posizioni non erano più compatibili. Detto questo, adesso guardiano avanti, il gruppo di Ancona è coordinato da Lorella Schiavoni (terza consigliera comunale dei grillini di Ancona, ndr) che non sarà però la nostra candidata. Ripeto, nella rosa di nomi che abbiamo sondato c’è anche quello dell’ingegner Sparapani, confermo la sua disponibilità, ma prima dobbiamo ancora ragionare su alcuni punti. L’alleanza a sinistra per ricostruire il polo civico? La discussione non è chiusa, entro i prossimi giorni ci rivedremo e analizzeremo le possibilità in campo per andare assieme. Una cosa è certa, prima di sabato prossimo scioglieremo tutte le riserve, presentando lista e candidato. Longhi? Un personaggio di spicco, ma il precedente gruppo di Ancona non lo voleva".

Sparapani, noto ingegnere anconetano e figlio di un illustre cittadino anconetano, come lui Enrico Sparapani e ingegnere egli stesso, fa parte del Movimento 5 Stelle e dal 2019 è entrato all’interno di uno dei Ctp. Se le trattative con Altra Idea di Città non dovessero di nuovo portare a nulla di concreto, potrebbe essere lui il candidato a sindaco dei pentastellati: la conferma di tre forze solitarie a sinistra e un inutile spargimento di voti. Francesco Rubini al momento appare il candidato più solido e l’unione con il Movimento 5 Stelle potrebbe giovare ad entrambi, con i Verdi che a quel punto non potrebbero restare fuori. Il tutto al netto degli apparentamenti al secondo turno per l’eventuale ballottaggio tra Ida Simonella, centrosinistra, e Daniele Silvetti, centrodestra.

A proposito di Rubini, sabato Altra Idea di Città presenterà non una ma forse due liste: a una più diretta al candidato se ne affiancherà una seconda più aderente alla realtà dei Ctp dove AIC ha fatto un buon lavoro negli ultimi anni.