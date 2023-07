50enne allontanato dopo maltrattamenti, la moglie chiamò il 112

Era quasi sempre ubriaco e maltrattava la moglie: allontanato un 50enne. A bussare alla porta di casa della coppia, che risiede in città, l’altro giorno, sono stati i poliziotti della questura di Ancona. Tutto era iniziato a Pasquetta, qualche mese fa, quando la moglie dell’uomo aveva chiamato il numero di emergenza 112 per un violento litigio scaturito proprio perché il marito della signora usava alzare un po’ troppo il gomito. Lei, nel tempo, ci ha provato a farlo smettere, ma a nulla sarebbero valsi i suoi tentativi di farlo desistere. Lui continuava a bere e ad essere intrattabile. Tra le mura di casa, pare diventasse fin troppo fumantino e aggressivo, praticamente una furia incontrollabile. Stando ad indiscrezioni, la donna veniva persino minacciata dal marito. Una volta, per gli investigatori dorici che hanno condotto le indagini, lui sarebbe arrivato al punto di minacciarla di morte. Il motivo? Pare che lei - forse stanca di tutta quella situazione - si fosse rifiutata di dormire con lui. Episodi che accadevano abitualmente, questi, anche prima di aprile e del giorno di Pasquetta, quando le indagini hanno preso il via. La donna era perfino ricorsa alle cure dei sanitari dell’ospedale regionale di Torrette. Un referto di dicembre, ad esempio, certificherebbe contusioni multiple sul corpo della poveretta, con un trauma distrattivo del rachide cervicale e lombare e una prognosi di ben 15 giorni. Un’altra volta, lei si era dovuta chiudere a chiave in una stanza per rifiutare le effusioni del marito (che non si reggeva in piedi per via dell’alcol) e che voleva sfondare la porta. Per questo, la procura ha accolto le richieste del Gip. Il 50enne è stato portato in una struttura ricettiva e dovrà corrispondere periodicamente un assegno alla coniuge quale persona offesa.

n.m.